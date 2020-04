Parada do Monte é uma aldeia cercada com gente confinada entre quatro paredes

Há três semanas, Manuel José Alves saiu da Suíça, onde reside e trabalha, em direcção a Parada do Monte, terra de origem, para levar alguns pertences para a casa que construiu a contar com um futuro regresso definitivo ainda por agendar. Viajou numa altura em que Portugal já registava os primeiros casos de infecção do novo coronavírus, mas nada o fazia acreditar que aquela freguesia do concelho de Melgaço, escondida entre montes, com cerca de 370 pessoas, fosse afectada pela pandemia. Contra a sua previsão mais optimista, durante a estadia, o vírus acabou por lá chegar, infectando uma mão cheia de pessoas – hoje são cerca de uma dezena em todo o concelho. Tinha bilhete marcado para regressar ao cantão de Valais, mas já não saiu dali. Há pouco mais de uma semana foi implementado um cerco sanitário em torno da aldeia, que deverá prolongar-se pelo menos por mais uma semana. Só de lá se sai ou entra com motivo justificado.

Quem lá vive, na sua maioria, está confinado entre quatro paredes ou entre os muros que cercam os quintais. Foi numa pequena horta a cavar a terra que o PÚBLICO encontrou o emigrante. Guardada a distância recomendada, diz-nos que na Suíça ficou a esposa e um filho de 24 anos. Ao patrão enviou uma nota que justifica o motivo para não ter regressado ao serviço. Explica-nos que para voltar teria de apanhar uma primeira camioneta em Melgaço. Porém, já não pôde viajar. Ficou com a mãe, que tem Alzheimer e recebe em casa à hora das refeições o apoio social posto em marcha na freguesia. Porque a mãe faz parte do grupo de risco, o filho, quase a fazer 53 anos, por uma questão de segurança, não sai de casa. Só o faz para abastecer a dispensa no único supermercado a funcionar dentro da aldeia. Tinha lá ido precisamente na manhã do dia em que visitámos Parada do Monte.

É lá que está Helena Barreiros, proprietária do estabelecimento há 20 anos, desde que voltou do “estrangeiro” para morar na terra natal do seu marido. Com luvas calçadas passa a uma cliente as compras por cima do portão de entrada que está fechado. Quando apareceram os primeiros casos em Portugal e saíram as primeiras recomendações da Direcção-Geral de Saúde (DGS) ainda deixava entrar na loja uma pessoa de cada vez. Desde que as primeiras infecções chegaram à aldeia fechou a porta e adoptou o novo sistema. Também está a “cuidar” do pai e por isso não arrisca.

Já se foi habituando ao cerco, mas diz que parte da população, que é “maioritariamente idosa”, inicialmente ficou assustada. Afirma ser por isso que a maior parte está dentro de casa a “cumprir” o isolamento. Porém, ainda que sejam “poucos”, afirma existir quem não cumpra as indicações: “Nem sempre é fácil de explicar aos mais idosos. Dizem que se sentem bem de saúde e arriscam”.

Ruas desertas

Em Parada do Monte convive o contraste entre casas mais antigas de pedra, algumas abandonadas, e moradias construídas por quem saiu do país em busca de melhores oportunidades e mais tarde regressou à terra. Nos caminhos por entre esses dois mundos em contraste há um ponto em comum – as ruas estão praticamente desertas. Dentro da aldeia ouve-se apenas o sino da igreja à hora marcada, algumas enxadas a cavar a terra, alguns galos que tentam antecipar-se ao sinal horário da igreja e o som de serras a rasgar a madeira de uma serração que continua a funcionar.

Lá ao fundo, a ecoar, ouve-se também a mensagem sonora dos altifalantes de um carro dos Sapadores Florestais pelo qual tínhamos passado a uns 5 quilómetros antes de chegarmos ao gradeamento onde está um membro da Protecção Civil que controla a passagem para a aldeia. Repetidamente ouve-se: “Fique em casa. Se teve contacto com alguém infectado ou com suspeitas de estar infectado, fique em isolamento durante 14 dias. Esta é uma medida obrigatória. Fique em casa. Proteja os outros. Não pode contactar com ninguém”. O carro circula pelas aldeias vizinhas. O som do aviso regressa sempre que a viatura se aproxima de Parada do Monte.

Fora de portas, só está quem tem de pastar o gado, quem precisa de fazer compras ou voluntários do apoio domiciliário levado a cabo pelo Centro Interparoquial e Social do Alto Mouro. Excepcionalmente, encontramos quem não estivesse preocupado com o vírus e estranhasse o facto de estarmos protegidos com máscaras, optando por ficar ao ar livre sem cumprir a distância social recomendada. Em dias normais, é o que se costuma fazer na aldeia. As pessoas conhecem-se todas e juntam-se para conversar, diz-nos da sua varanda a proprietária do único café da freguesia, Melanie Nogueira. O estabelecimento agora está fechado. Se não estivesse, “a esplanada estaria cheia” e as ruas teriam “outra vida”. A falta de contacto entre os habitantes tem sido a parte “mais difícil”.

População vulnerável

O primeiro alarme naquela freguesia soou a 23 de Março, com a confirmação de uma infecção por covid-19; foi a primeira da cerca de uma dezena diagnosticada até esta sexta-feira no concelho de Melgaço. Dois dias depois, logo de manhã, já havia mais dois casos positivos, num casal. Aí, o presidente da Câmara Municipal de Melgaço, Manoel Batista, sentiu que teria de isolar uma povoação que, segundo o Censos 2011, tinha 44% de habitantes com mais de 65 anos. “É uma população muito frágil”, admite ao PÚBLICO.

Mesmo sem “autonomia formal” para tomar a decisão, o autarca apelou aos residentes para se manterem em casa, evitando qualquer “tipo de relação social”, conversou com as autoridades locais de saúde e de segurança e avançou com um cerco sanitário parecido com o de Ovar, ainda que com uma “forma jurídica diferente”. “Colocámos barreiras físicas nas cinco entradas da freguesia. Além disso, temos uma patrulha da GNR que circula permanentemente pela freguesia e controla as entradas e as saídas”, explica.

O médico de Saúde Pública Alexandre Iglésias foi uma das partes ouvidas pela autarquia para que fosse possível apurar um parecer do ponto de vista epidemiológico. O médico que por força da pandemia viu o dia de trabalho crescer em número de horas explica que o seu parecer não teve qualquer poder vinculativo. O trabalho que levou a cabo passou por identificar o foco da infecção e seguir os contactos directos no sentido de controlar o surto naquele que é o concelho mais envelhecido do distrito de Viana do Castelo. Com esta questão a ocupar “quase 95% do seu trabalho”, afirma ter sido apenas mais uma peça a contribuir para uma decisão que foi tomada com base em todas as partes ouvidas.

O cerco só é furado pelo transporte de alimentos e fármacos ou pelas deslocações de residentes que trabalham nos ramos da saúde ou do serviço social, prossegue. De resto, as pessoas têm respondido ao isolamento de “forma cordata”, com uma “educação muito boa”, abdicando dos encontros sociais que habitualmente pontuavam as ruas, afirma Manoel Batista, ainda que, como foi possível apurar, há quem continue a não cumprir as indicações.

O medo inicial

A povoação aquietou-se perante a aparição da covid-19, concorda o presidente da União de Freguesias (UF) de Cubalhão e Parada do Monte, Ricardo Parada. Habitante da freguesia agora isolada, o responsável testemunhou o “medo” que o primeiro caso de infecção suscitou. “Havia gente que já estava a cumprir isolamento antes do cerco”, recorda. A vida social e económica de Parada do Monte acabou por se esvaziar, limitando-se hoje à actividade da padaria, que faz a distribuição porta a porta, e o minimercado continuaram a funcionar.

Mas nem toda a gente de Parada tem de sair para garantir o que precisa para comer; uma equipa de cerca de 10 voluntários, na qual se inclui o presidente da UF, faz a entrega ao domicílio de alimentos ou refeições e também de fármacos a quem os solicita. E tudo isso se faz com o aconselhado distanciamento social, garante Ricardo Parada. “Nos medicamentos, tiramos uma fotografia à receita que as pessoas deixam no muro da casa e enviámo-la para a farmácia”, explica. “Depois, penduramos o saco na porta e ligamos à pessoa para lhe dizer que já tem o que precisa”.

O trabalho de apoio domiciliário é complementado pela acção do Centro Interparoquial e Social do Alto Mouro, destinada a quem não tem autonomia para tarefas básicas, nem retaguarda familiar naquela zona. Esse serviço, explica o padre e coordenador do centro, Raúl Fernandes, funciona desde 2005 e é responsável pela alimentação, pela higiene pessoal e pela higiene habitacional de 28 pessoas, sete delas em Parada. Os 10 funcionários do centro tiveram, porém, de adaptar essas tarefas ao surto do novo coronavírus. “Continuamos a fazer tudo à excepção da limpeza da casa, que ficou suspensa”, diz o pároco, que reside em Parada e tem a seu cargo 10 paróquias na região. “Não nos podemos expor demasiado a este vírus, mas também não podemos abandonar ninguém”.

Entre a casa e o quintal

Naquela freguesia rural, muitos dos habitantes, principalmente mais velhos, vivem das reformas, mas também da produção de alimentos para consumo próprio, nos quintais anexos às suas casas, observa o presidente da UF. “Na aldeia, praticamente toda a gente tem um quintal. Por isso, muitos podem movimentar-se entre a habitação e o terreno no exterior”, diz Ricardo Parada.

Uma das pessoas que o faz é Anésia Domingues; aos 80 anos, cuida de dois quintais – um onde planta couves favas, alhos e ervilhas, no rés-do-chão, e um outro onde tem galinhas, coelhos e cães, junto ao andar de cima da casa. “Levanto-me todos os dias por volta das 7h e a primeira coisa que faço é arejar os animais”, conta.

Abastecida de provisões e de medicamentos pela equipa de voluntários do presidente da UF, Anésia dedica-se agora aos quintais, a tarefas quotidianas como as de lavar roupa e de cozinhar e também ao filho de 55 anos, preso numa cadeira de rodas há 27. “Uma nora vem aqui para me ajudar a levantá-lo e a deitá-lo. Vem muito protegida, com luvas e máscara”, descreve.

Anésia prossegue assim a sua vida, sem quaisquer dos sintomas associados à covid-19, mas é-lhe difícil conter o medo, até pelo que tem acontecido noutros lugares. “É incrível o que se está a passar em Itália ou na Espanha. Tenho uma filha na França e está tudo como aqui. Ninguém trabalha”, atira.