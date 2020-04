O que precisa de saber hoje sobre a covid-19

Portugal registou até este domingo 295 mortes, mais 29 que no sábado, e 11.278 casos de covid-19. São mais 754 casos que no dia anterior, correspondentes a uma taxa de crescimento de 7,2%. Há 1084 pessoas internadas, 267 nos cuidados intensivos (mais 16 que no sábado, um crescimento de 6,4%), de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo. Saiba mais aqui.

Curva “errática” da epidemia de covid-19 em Portugal intriga epidemiologistas

A curva da epidemia de covid-19 em Portugal está a desacelerar nos últimos dias e o aumento proporcional de novos casos anunciado neste sábado, mais 6,5%, é o mais baixo desde que o Governo decretou as primeiras medidas de contenção, em 16 de Março. Mas a cautela continua a ser a palavra de ordem e a curva "errática” da infecção pelo novo coronavírus está a intrigar especialistas em saúde pública e epidemiologia. Leia mais aqui.

Boris Johnson hospitalizado para fazer exames

O primeiro-ministro britânico foi, ao início da noite deste domingo, hospitalizado por precaução, após continuar a apresentar sintomas fortes da covid-19. Citado pelo The Guardian, um porta-voz de Boris Johnson confirmou a notícia, adiantando que o primeiro-ministro irá fazer novos exames: “Aconselhado pelo médico, o primeiro-ministro foi hospitalizado para fazer exames. Esta é uma medida de precaução, visto que o primeiro-ministro continua a ter sintomas persistentes de coronavírus dez dias após o resultado positivo.” Saiba mais aqui.

Governo deixa sem apoio recibos verdes com quebras a pique

O Governo de António Costa ainda não apresentou uma solução para apoiar os trabalhadores a recibos verdes que estejam a enfrentar uma quebra a pique nas vendas ou nos serviços prestados desde a segunda metade de Março por causa da pandemia do novo coronavírus. Apesar de ter criado uma “bóia de salvação” até 438 euros, a medida só se aplica a quem tem uma “paragem total da sua actividade ou da actividade” do sector onde trabalha. Leia mais aqui.

Entre 1 de Abril e o início deste domingo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social recebeu 102.708 candidaturas de trabalhadores independentes ao “apoio extraordinário à redução da actividade económica” por causa do novo coronavírus, avançou este domingo a tutela em comunicado às redacções. Saiba mais neste artigo.

Avião aterrou em Lisboa com 144 ventiladores e 20 toneladas de equipamento médico

Um avião fretado pelo Estado português chegou, este domingo, a Lisboa com equipamento médico proveniente de Pequim, incluindo 144 ventiladores e máscaras de protecção respiratória destinados ao Sistema Nacional de Saúde, informou a embaixada portuguesa na China. O Airbus A330-941, fretado à TAP, transportou um total de 20 toneladas e 160 metros cúbicos de carga médica, que inclui ainda viseiras e fatos de proteção, entre doações e compras do Estado português que se destinam a equipar os hospitais para o combate contra a epidemia do novo coronavírus. Saiba mais aqui.

Saúde mental: “A incerteza quanto ao fim do isolamento é um claríssimo factor de risco”

“No último mês, com que frequência se sentiu nervoso e em stress? E furioso por coisas que ultrapassaram o seu controlo?” — estas são algumas das centenas de perguntas a que têm de responder os participantes no inquérito da Escola de Medicina da Universidade do Minho que procura conhecer as consequências psicológicas do isolamento social imposto pela pandemia de covid-19 na saúde mental dos portugueses. Leia o artigo completo aqui.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vírus já matou 68.125 pessoas e infectou mais de 1,2 milhões

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa AFP, mais de 1.244.740 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados em 191 países e territórios desde o início da epidemia, em Dezembro passado, na China. A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflecte actualmente apenas uma fracção do total real de infecções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 1082 novas mortes, Espanha (674) e Reino Unido (621). A Itália, que registou sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de Fevereiro, tem agora 15.877 mortes, 128.948 casos e 21.815 pessoas curadas. Com mais de 324 mil casos registados oficialmente, os Estados Unidos são o país mais infectado no mundo. Saiba mais aqui.