Covid-19: Sobe para cinco o número de agentes infectados na Esquadra de Turismo de Santa Apolónia

São já cinco os agentes da PSP da Esquadra de Turismo de Santa Apolónia, em Lisboa, que tiveram testes positivos à covid-19. Na mesma esquadra há agora sete casos suspeitos com sintomas que aguardam resultados.

Os restantes membros da esquadra, sabe o PÚBLICO, continuam a trabalhar com horários normais e deverão fazer o teste já segunda-feira, no Hospital da Cruz Vermelha, em Benfica.

Na sexta-feira, em comunicado, a Direcção Nacional da PSP informou que tinha, até aquele momento, 52 elementos (46 polícias e seis técnicos sem funções policiais) infectados com covid-19 e que cerca de 400 estavam de quarentena.

Também nas esquadras do Grande Porto há noticias de um aumento de casos. De acordo com o Correio da Manhã, na zona do Porto, segundo dados oficiais da PSP, há 33 agentes infectados e 126 em isolamento em casa.

Só na esquadra de Rio Tinto, por exemplo, são já dez os polícias doentes. Os primeiros três casos foram conhecidos esta semana e, após a realização dos testes aos agentes que estiveram em contacto com os colegas doentes, o número subiu agora para dez.

Em Ovar, são sete os agentes da PSP destacados no concelho que se encontram infectados com covid-19, avançou a TVI. O primeiro caso, registado a 1 de Abril, foi de um elemento de 49 anos.

A PSP tem um dispositivo de cerca de 60 elementos mobilizados na cerca sanitária em Ovar, que serão gradualmente submetidos a testes de despistagem.