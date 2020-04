Covid-19: Sindicato dos Jornalistas pede apoio urgente para sobrevivência dos jornais e rádios locais

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) considera urgente “criar medidas de apoio, quer ao nível do Governo, quer das autarquias”, para garantir a sobrevivência de jornais e rádios locais devido à declaração do estado de emergência na sequência do surto do novo coronavírus.

Num comunicado divulgado neste domingo, o SJ afirma que “recebeu, nos últimos dias, relatos angustiantes do que está a acontecer na imprensa regional e, por isso, considera urgente apoiar o sector”.

O sindicato afirma ainda que “não se trata apenas de um problema laboral, com centenas ou milhares de jornalistas a caminhar para o desemprego, a seguir a um eventual lay-off”, porque “a maioria dos assinantes da imprensa local e regional cabe na população envelhecida de cada região, que assim ficará ainda mais isolada da realidade que a circunda”.

“A maioria dos jornais locais e regionais vivia, há muitos anos, no fio da navalha, mas a pandemia e o estado de emergência aceleraram a queda, que foi brusca e rápida: uma boa parte dos títulos suspendeu já a publicação”, diz o SJ.

No mesmo comunicado, o sindicato defende ainda que “é urgente fazer cumprir a lei da publicidade institucional”, fazendo-a chegar aos media regionais porque muitos deles sobrevivem de publicidade (a cargo, sobretudo, do comércio), assinaturas e vendas em banca.

Entretanto, o SJ apela a todos os jornalistas espalhados pelo país que reportem, “para o e-mail [email protected], os casos de suspensão de publicações, despedimentos (como já está a acontecer também) ou qualquer aproveitamento ou situação abusiva por parte das entidades empregadoras”.