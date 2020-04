Covid-19: Portugal tem 295 mortes e 11.278 infectados

Portugal registou até este domingo 295 mortes, mais 29 que no sábado, e 11.278 casos de covid-19. São mais 754 casos que no dia anterior, correspondentes a uma taxa de crescimento de 7,2%.

Há 1084 pessoas internadas, 267 nos cuidados intensivos (mais 16 que no sábado, um crescimento de 6,4%), de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

O número de recuperados mantém-se nos 75. Há 4962 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 23.209 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

No sábado, Portugal tinha registado um total de 266 mortes e 10.524 casos de infecção.

Das 29 mortes registadas (um aumento de 10,9%) 26 foram em doentes com 70 ou mais anos, as idades em que estão 87% das vítimas mortais. Os outros três óbitos deste domingo foram pessoas que tinham entre 60 e 69 anos, para um total de 27 nesta faixa etária. Mantêm-se as oito mortes de pessoas com idades entre os 50 e 59 anos e de três pessoas entre os 40 e os 49 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A região Norte continua a ser a que concentra o maior número de casos, com 6530 pessoas infectadas e 158 óbitos, mais 17 que no sábado. Lisboa mantém-se o concelho com maior número de casos (681), seguido de Porto (660), Gaia (499), Gondomar (478) e Maia (422).

O número de infectados por concelho pode ser superior ao que está registado no boletim, uma vez que os números são os do SINAVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que correspondem a 78% dos casos confirmados.