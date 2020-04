Covid-19 : Governo oferece contratos de quatro meses a 6,42 euros/hora para novos enfermeiros

O Sindicato de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) alega que os concursos para a contratação de novos enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm ficado desertos e que o Governo está a oferecer contratos de quatro meses a 6,42 euros à hora.

“O défice de enfermeiros no SNS é crónico e denunciado há muitos anos, mas o enorme afluxo de doentes nas últimas semanas está a tornar a situação impossível. Os enfermeiros estão a trabalhar horas intermináveis sem folgas, sem condições de protecção mínimas, expostos ao contágio. E a situação ainda vai piorar mais com a subida esperada de casos nas próximas semanas”, refere a presidente do SITEU, Gorete Pimentel, em comunicado.

Sublinha ainda que o número de enfermeiros doentes com covid-19 sobe todos os dias, o que reduz a capacidade de resposta.

Perante as condições que o Governo está a oferecer, Gorete Pimentel questiona: “Quem quererá ir para o olho do furacão nestas condições, sem treino e sem equipamento de protecção? Numa altura em que não sabemos quando atingiremos o pico, quanto mais regressar à normalidade?”

A mesma responsável diz que a situação é “gravíssima nos Cuidados Intensivos”. “São necessários três a quatro meses para que um enfermeiro seja integrado numa unidade de cuidados intensivos. Estes tempos não estão a ser respeitados, e já há enfermeiros sem treino em unidades de cuidados intensivos”, critica.

De acordo com Gorete Pimentel, “há instituições que, apesar do grau de exigência de uma Unidade de Cuidados Intensivos, têm quatro enfermeiros para nove doentes em cuidados intensivos, não cumprindo com as dotações mínimas seguras, de dois doentes para um enfermeiro em situação normal sem necessidade de uso específico de Equipamento de Protecção Individual (EPI)”.

O SITEU salienta que apenas os enfermeiros que se encontravam em bolsas de reserva de recrutamento de concursos anteriores estão a entrar para as instituições, com a esperança de ficarem com uma renovação de contrato quando esta emergência nacional passar.

Perante toda a situação, o sindicato vem exigir ao Governo que contrate “imediatamente enfermeiros para reforçar as equipas de saúde e com incentivos que valorizem a profissão e reconheçam os riscos adicionais a que os enfermeiros estão expostos, nesta altura de pandemia, com turnos ainda mais exigentes, com maior rotatividade e a que acresce um ainda maior desgaste físico e emocional”.

O PÚBLICO aguarda um esclarecimento do Ministério da Saúde sobre a denúncia deste sindicato.