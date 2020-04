Com 112 anos, Robert Weighton é o novo homem mais velho do mundo

Robert Weighton é o homem mais velho do mundo, com 112 anos completados a 29 de Março. O britânico foi presenteado com o recorde do Guinness em 30 de Março, um dia depois do seu aniversário. O título de homem mais velho do mundo pertencia anteriormente ao japonês Chitetsu Watanabe, que faleceu em 23 de Fevereiro aos 112 anos e 355 dias.

A entrega do certificado foi feita pelas funcionárias do lar em que Robert vive, sem a presença de um responsável do Guinness devido às normas de distanciamento sociais impostas pelo governo do Reino Unido durante o surto do novo coronavírus.

Nascido em 29 de Março de 1908 em Kingston-Upon-Hull, no Yorkshire, Robert conta no vídeo do Guinness que ao longo da vida teve sarampo, malária e “sobreviveu a duas ou três operações”.

Aos 16 anos começou a aprender engenharia naval, depois de sair da escola. Uns anos depois, foi viver para Taiwan, onde aprendeu mandarim e começou a dar aulas numa escola missionária.

Foi lá que, em 1937, casou com Agnes, também professora, que já tinha conhecido em Inglaterra, nos tempos em que estudavam. O primeiro filho do casal nasceu ainda no Taiwan, antes de decidirem regressar para o Reino Unido em 1939.

A Segunda Guerra Mundial intrometeu-se e a família foi desviada para Toronto, no Canadá. Durante a guerra, mudaram-se para o Connecticut, na costa Este norte-americana, onde Robert trabalhou na construção de aviões para apoiar os Aliados. Terminado o conflito, o casal regressou ao Reino Unido – já com mais dois filhos – onde deu aulas na City University de Londres.

Viúvo desde 1995, o avô de dez netos e bisavô de 25 bisnetos sente-se bem “a fazer coisas”. Ainda trabalha na sua oficina a fazer moinhos de vento em madeira, que vende para doar dinheiro à caridade.

O homem mais velho do mundo – a pessoa mais velha é a japonesa Kane Tanaka com 117 anos completados em Janeiro – admite não ter um segredo para a longevidade: “Sou só um tipo normal que acabou por viver muitos anos.” O título de homem mais velho de sempre está a mais de quatro anos: o japonês Jiroemon Kimura morreu em 2013 com 116 anos e 54 dias.