Consequências sem mudanças?

Diz-se que “nada será como dantes”, que “a vida e o mundo como os conhecemos nunca mais serão os mesmos” depois desta pandemia. De facto, adivinham-se consequências terríveis e extremamente dramáticas, sobretudo para os mais desfavorecidos, em situação económica mais frágil, os desempregados que apenas viviam do rendimento da sua força de trabalho. Sobre as consequências directas e as decorrentes destas, todos estão de acordo: o mundo vai ficar um pandemónio; sobretudo se nos países menos desenvolvidos de África, América Latina e Índia se reproduzir o que está a acontecer na Europa e nos EUA.

Daqui a uns anos, esta pandemia será uma nota de rodapé nos compêndios de história, a fazer companhia a outras páginas de história com as quais o homem de hoje nada aprendeu, como se o homem não fosse feito para aprender. A humanidade reagirá à pandemia, reerguer-se-á, enterrará os mortos e cuidará dos vivos; voltará à normalidade, terá adquirido mais tecnologia e conhecimento, mas, no fundo, continuará a ser o Sapiens Sapiens na sua diversidade, a procurar que a felicidade emirja das quatro faces do mal, que, segundo Miguel Real são: a escassez, a dor física, o sofrimento psíquico e a morte. O Homem, antes da pandemia, será o mesmo depois da pandemia; apenas o mundo será diferente. Como é que esse Homem vai enfrentar as consequências desta pandemia? Eis a questão.

Norberto de Oliveira Manso, Sabugal

Covid-19 e a política

A pandemia da covid-19 irá alterar definitivamente o “xadrez” político e económico do mundo. A reacção da China ao surto foi notável e verdadeiramente surpreende. O nível de organização e controlo foi maior e mais eficiente do que em qualquer outro país. A capacidade tecnológica, associada à capacidade de produção de ventiladores e de produzir avanços na medicina e nos tratamentos dados aos doentes foi muito superior ao que se verificou no caso europeu e norte-americano. Esta pandemia revela o enorme salto tecnológico, económico e social da China, que se prepara para ultrapassar os EUA como maior superpotência do mundo.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Forças Armadas privatizadas

A vida actual, agravada com o vírus, está a tomar um rumo completamente impossível de compreender. Absolutamente espantoso, preocupante e incompreensível a noticia de que os EUA começaram a privatizar a sua força militar em África. Mais curioso ainda é o facto de ser uma empresa que contratou um vice-chefe de gabinete de Donald Trump com um contrato de cerca de 300 milhões de dólares. Seja sob que ponto de vista for cada vez mais o bolso do homem se torna mais guloso. As Forças Armadas privatizadas? Mais um negócio que, se pega, torna-se mais uma fonte riqueza estranha para uns tantos. Vamos a ver e o que dizem os europeus.

Carlos Leal, Lisboa

ARTV/Telescola

Sugiro ao Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, para sensibilizar os grupos parlamentares, de modo a que ARTV (canal do Parlamento) seja disponibilizada, para um serviço ao povo português nestas horas difíceis, para uma nova Telescola, disponível na TDT – Televisão Digital Terrestre e nas plataformas de cabo, e assim acessível aos alunos que não disponham de Internet. Aos professores caberia, naturalmente, o esclarecimento de dúvidas com os seus alunos e a orientação dos trabalhos escolares. Nestes tempos de pandemia, há que arranjar soluções expeditas, deixando para outros tempos os modelos de ensino normais.

António José Paulino, Santo André das Tojeiras

Leipzig – 1977

Em Novembro de 1977 assisti à 22.ª edição do então conceituado Festival Internacional de Cinema Documental e de Animação de Leipzig. Os intervalos entre as projecções e o fim do dia permitiam estabelecer contacto com outras delegações. Trocávamos impressões sobre as obras acabadas de exibir e sobre aspectos do quotidiano local.

No hall do hotel uma estranha fauna abordava insistentemente os hóspedes. Creio não errar que sua actividade se prenderia com troca de divisas e engajamento. Perfumadas musas fumavam nervosamente no exterior aguardando companhia.

Tendo acamaradado com a delegação brasileira, foi com espanto que verificámos ser abordados por estudantes universitários, sedentos de uma comunicação com os estrangeiros, mas sem qualquer interesse sobre a matéria do Festival. Isto sucedia na rua, nos restaurantes e nos cafés, nas redondezas do Festivalhall. Colocavam-nos muitas questões sobre o modo de vida ocidental, nomeadamente quanto aos salários auferidos, pedindo fossem traduzidos em dólares ou marcos ocidentais. Com o desenrolar da conversa mostravam desinteresse pelo estudo. Diziam que, por longe que fossem, não alcançariam a liberdade que para Ocidente se gozava. A sua obsessão centrava-se na acumulação de moeda estrangeira, o dólar, e numa desesperada vontade de matar os velhos. Sim, matar os velhos que enchiam as pastelarias e cafés onde passavam o dia, abrigados do frio, sem nada produzirem nem deixarem lugar aos mais jovens.

Perante a nossa defesa do direito à vida e ao descanso de quem tinha dado o seu contributo para o bem-estar da sociedade, mostravam-se inflexíveis argumentando que quem já não produzia não tinha direito a viver nem a consumir. Este diálogo verificou-se com quase todos os grupos que nos abordaram tendo deixado a convicção de que se tratava de uma ideologia profundamente enraizada na juventude universitária. Todos quantos tivemos ocasião de ouvir os ideais desta geração, ficámos chocados e com a convicção de que se não estava a construir uma “outra” sociedade com base em valores mais humanos e igualitários, como a propaganda do regime eficazmente difundia. Um curta e superficial visita, como a nossa, eficazmente o desmentia. Em 1977, Angela Merkel, teria então 23 anos, estudava na Universidade de Leipzig.

Henrique Dinis da Gama, Lisboa