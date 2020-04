Covid-19: Boris Johnson hospitalizado após persistência de sintomas

O primeiro-ministro britânico foi, ao início da noite deste domingo, hospitalizado por precaução, após continuar a apresentar sintomas fortes da covid-19.

Citado pelo The Guardian, um porta-voz de Boris Johnson confirmou a notícia, adiantando que o primeiro-ministro irá fazer novos exames: “Aconselhado pelo médico, o primeiro-ministro foi hospitalizado para fazer exames. Esta é uma medida de precaução, visto que o primeiro-ministro continua a ter sintomas persistentes de coronavírus dez dias após o resultado positivo.”

A BBC noticia que é expectável que o primeiro-ministro passe a noite de domingo no hospital.

No dia 27 de Março, Boris Johnson anunciou que tinha sido infectado pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19. No Twitter, explicou que realizou o teste após exibir sintomas leves, adiantando que já se encontrava em isolamento profiláctico e que se manteria ao leme do Governo na resposta à pandemia.

“Desenvolvi nas últimas 24 horas sintomas leves e tive um teste positivo de coronavírus”, escreveu no Twitter o primeiro-ministro. “Estou agora em isolamento, mas continuarei a chefiar a resposta do Governo por videoconferência à medida que combatemos este vírus. Juntos vamos derrotá-lo”.

Na sexta-feira, o secretário de Estado da Saúde britânico, Matt Hancock, tinha afirmado que o primeiro-ministro estava a sentir-se particularmente afectado pela doença, mas que mantinha contacto com os restantes membros do Governo. Horas depois, Boris Johnson disse que apesar de se sentir melhor, ainda exibia um sintoma: temperatura elevada.