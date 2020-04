Respostas terapêuticas aos interesses sexuais atípicos

Do ponto de vista da sexologia clínica, os interesses sexuais poderão ser definidos como normativos ou atípicos, podendo estes últimos ter características desviantes e criminais. É possível encontrar pelo menos dois grupos distintos de interesses sexuais atípicos: indivíduos com interesses sexuais coercivos (ativação sexual quando está presente o uso da violência/coerção), e indivíduos com interesses sexuais por crianças (ativação sexual quando olham para o corpo de uma criança). Surgem nesta última tipologia os abusadores sexuais de crianças e pedófilos. Importa, no entanto, não confundir pedófilos com agressores sexuais de crianças. Apesar do abuso a vítimas menores, os abusadores de crianças não possuem uma preferência sexual específica por crianças pré-púberes. A principal razão de estes sujeitos abusarem sexualmente de crianças poderá passar, muitas vezes, pela substituição momentânea do/da seu/sua parceiro/a, tendo como alvo crianças mais desprotegidas, adolescentes sexualmente inexperientes, com deficiência mental, bem como crianças com problemas de comportamento ou com origem em famílias disfuncionais.

É também relevante considerar que muitos destes agressores apenas se aproximam de vítimas menores (habitualmente social e emocionalmente vulneráveis) por estas não terem capacidade de fazer nenhuma consideração sobre os défices sociais, emocionais e sexuais que o agressor apresenta, sejam eles visíveis ou percecionados. Por sua vez, indivíduos com interesses sexuais pedófilos apresentam uma preferência sexual exclusiva por crianças pré-púberes, ou seja, que não apresentam qualquer característica sexual secundária (por exemplo, inexistência de pelos púbicos), geralmente com idade inferior a 13 anos. Trata-se de uma perturbação mental, que se manifesta de forma persistente com pensamentos, fantasias sexuais e excitação sexual.

Mais A carregar...

É também utilizada a denominação hebefilia para descrever a preferência sexual por adolescentes púberes (ou seja, com os primeiros sinais de desenvolvimento sexual), com idades tipicamente compreendidas entre os 12 e os 14 anos. Os interesses sexuais hebéfilos distanciam-se assim dos interesses sexuais pedófilos no sentido em que os primeiros são atraídos por crianças que apresentam alguns sinais de desenvolvimento sexual secundários, mas são sexualmente imaturas. A pedofilia e a hebefilia podem ser assim distinguidas da teleofilia que representa o interesse sexual por pessoas adultas, já sexualmente maduras.

Algumas investigações realçam que apenas alguns indivíduos com interesses sexuais pedófilos prosseguem para o contacto sexual com crianças e, com isso, para um episódio de agressão sexual. Desta forma, existem indivíduos com interesses sexuais pedófilos que restringem o seu desejo por contacto sexual com crianças a uma mera fantasia, enquanto outros correm o risco e cometem a agressão. Esta circunstância implica que é fundamental a aposta na prevenção dos crimes sexuais cometidos contra menores, possibilitando uma resposta clínica que reduza fortemente a probabilidade de recair. Ao longo dos anos, as investigações têm sido claras ao indicar que indivíduos que não são alvo de tratamento têm maior probabilidade de reincidência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde 2019 que se encontra disponível em Portugal um programa destinado a ajudar pedófilos a controlar os seus ímpetos. Trata-se de um programa criado pela equipa de Klaus M. Beier, director do Instituto de Sexologia da Charité – Universidade de Medicina de Berlim, um projeto pioneiro, no qual um grupo de terapeutas (psicólogos e psiquiatras), em Lisboa e no Porto, se disponibiliza a intervir com adolescentes e adultos que sofrem de pedofilia ou hebefilia e que desejam ajuda para controlar impulsos, para nunca passarem à prática.

Encontra-se disponível igualmente uma outra ferramenta de autoajuda para quem sente atração por menores de idade e não tem acesso a terapia presencial, podendo recorrer a um sistema online (troubled-desire.com/pt/). Todas estas respostas porque este tipo de comportamentos exige prevenção e, felizmente, existem já recursos técnicos em Portugal que o permitem fazer.