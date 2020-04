Saudades do mar? Aviste-o de casa

“Hoje, nas nossas exposições, não se ouvem as gargalhadas e não se vêem os sorrisos que nos costumam encher de alegria e motivação. Os aquários continuam com a cor que nos enche o olhar e o mesmo movimento que tem o poder de nos inspirar”.

A mensagem chegou do Oceanário de Lisboa (fechado), há cerca de uma semana. Com uma promessa: “vamos continuar a levar o Oceanário e o oceano até si”. Já está a ser cumprida.

No Instagram e no Facebook, há pelo menos uma sugestão por dia, para ficar Em Casa a Ver o Mar. Podem pedir-lhe para identificar o padrão de uma uge-de-pintas-azuis, responder a uma adivinha sobre a lontra-marinha, saber curiosidades sobre o peixe-lua, conhecer um projecto de conservação, ver um filme sobre o mar português ou embarcar na “onda de tranquilidade” que pode ser um simples vídeo dos habitantes do aquário nas suas navegações.

Quem tem saudades de ver o mar, escusa de sair de casa: basta mergulhar em família nestes desafios. Não faltam sequer umas Férias Debaixo d'Água.