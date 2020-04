Igrejas vazias, fé drive-in: um Domingo de Ramos extraordinário em Portugal e no mundo

A pandemia do novo coronavírus tem condicionado todo o tipo de actividades um pouco por todo o mundo. Em Portugal e em vários outros países, as cerimónias religiosas estão suspensas, o que obrigou a que os cristãos adaptassem as celebrações do Domingo de Ramos aos dias que se vivem.

Em Portugal, o patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, presidiu às celebrações da Semana Santa sem a presença de fiéis na Sé de Lisboa, à semelhança do que fez o Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Desde devotos que oferecem ramos aos profissionais de saúde a padres que abençoam famílias em varandas a partir da traseira de uma carrinha, o surto veio alterar as comemorações da chegada de Jesus Cristo a Jerusalém.