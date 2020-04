David e Maddie, ou Modelo e Detective, no YouTube ao seu dispor

A segunda metade dos anos 1980 teve vários heróis televisivos: Alex P. Keaton em Quem Sai aos Seus, Sonny e Rico em Miami Vice, MacGyver e Alf em... MacGyver e Alf ou, entre muitos outros, David Addison e Maddie Hayes em Modelo e Detective. Todos preencheram os fins de tarde e as noites dos espectadores dos tempos em que só dois canais abrilhantavam a oferta televisiva em Portugal, mas Modelo e Detective conseguiu a proeza de estar na RTP2 e na RTP1 em diferentes alturas e de, tal como muitas das outras séries, se eternizar em repetições nas décadas seguintes.

A série foi criada por Glenn Gordon Caron, nos EUA teve a sua vida original de 1985 a 1989 e em Portugal nos Verões da década de 1990 ainda estava em reposição para fazer render as grelhas da altura em que menos espectadores viam televisão. Mas nos últimos anos Modelo e Detective, que tornou Bruce Willis numa estrela e, depois, num herói de acção, e ressuscitou a carreira de Cybill Shepherd, não é das mais revisitadas quer na televisão ou no streaming (onde, segundo as mais recentes investigações, não está sequer).

Numa altura em que estar em casa e recordar tempos mais simples é uma inevitabilidade, Modelo e Detective e a tensão “será que eles vão ou não” de Willis e Shepherd estão aí para ajudar. Onde? No YouTube.

Do primeiro episódio aos mais emblemáticas aventuras dos detectives e potenciais amantes da Blue Moon Detective Agency, há muitos capítulos disponíveis para recuperar a memória dos serões das terças-feiras à noite da RTP1 nos 80s, ou das pequenas grandes vitórias no Agora, Escolha de 1988 quando na RTP2, a seguir ao almoço, o programa mais votado era Modelo e Detective. Para encontrar há que recordar o título em inglês, o Moonlighting da canção do genérico assinada por Al Jarreau, e recordar que se por vezes as traduções de títulos em Portugal são peculiares, o Modelo e Detective da memória nacional no Brasil é um A Gata e o Rato saído de uma espécie de fábula de bolso.