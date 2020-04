UHF relançam Portugal – somos nós e têm novo momento musical caseiro este sábado

Em Janeiro, quando deitaram contas ao ano findo, os UHF tinham uma boa lista para celebrar: a edição, pela primeira vez em CD, de três discos esgotados há muito e que só haviam sido editados em vinil, Persona Non Grata (1982), Ares e Bares de Fronteira (1983) e Ao Vivo em Almada (no jogo da noite) (1985), acrescidos de singles e lados B; a recuperação do primeiro disco do grupo, Jorge Morreu, reeditado numa réplica do EP em vinil de 1979; e a reedição de Comédia Humana (1991), com três inéditos e bónus. Além disso, tinham vários concertos marcados para 2020, um dos quais no Bataclan, em Paris, já no 4 de Abril. Foi, como os demais, cancelado devido à covid-19, mas tem nova data: 29 de Novembro (um domingo), às 15h. Antes, porém, os UHF contam editar um novo álbum em Setembro, no qual estão a trabalhar, Podem Os Oceanos Arder?, que incluirá o tema Au Bataclan (canção pela paz), “memorial sonoro que os UHF dedicam aos que em 2015 ali perderam a vida, vítimas de um brutal atentado.” Até lá, porque a música não pára, os UHF relançam agora em single a canção Portugal – somos nós, do álbum Porquê (2010), editada por altura da crise financeira de há 10 anos e cujo refrão diz: “Portugal – somos nós/ Mil histórias de coragem/ O exemplo dos avós/ Que fundaram esta casa”. Razão para a retomarem? “Porque juntos somos um todo capaz de ultrapassar mais este obstáculo”, justificam em comunicado. A RTP fez, a partir desta música, um separador adequado ao momento. Este sábado, 4 de Abril, pelas 16h, o grupo está a preparar-se para transmitir nas redes sociais, “directamente da sala de estar do António Manuel Ribeiro”, um novo momento musical caseiro, para o qual promete “temas incontornáveis da carreira dos UHF assim como algumas surpresas.”