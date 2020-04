Rei de Espanha transmitiu a Marcelo reconhecimento pela posição de António Costa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou, este sábado, que falou com o Rei de Espanha e que Felipe VI lhe transmitiu “o reconhecimento pela posição tomada pelo primeiro-ministro português”, António Costa, na União Europeia.

No dia 26 de Março, após uma reunião por videoconferência do Conselho Europeu, António Costa considerou “repugnante” o discurso do ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, que sugeriu que a Comissão Europeia devia investigar países como Espanha, que afirmam não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise provocada pela pandemia da covid-19.

No dia seguinte, o Presidente da República declarou-se “solidário” com a indignação manifestada pelo primeiro-ministro português, embora referindo que não tinha acompanhado o que se passou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com uma nota divulgada este sábado no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “falou esta manhã longamente ao telefone com o rei Felipe VI de Espanha, tendo abordado a situação actual nos dois países face à pandemia do Covid-19 e as perspectivas de evolução, nomeadamente também da situação económica e social”.

“O Rei de Espanha sublinhou o reconhecimento pela posição tomada pelo primeiro-ministro português e ambos os chefes de Estado referiram a importância fundamental da solidariedade no seio da União Europeia”, lê-se na mesma nota.

Por sua vez, “o Presidente da República elogiou o papel que o rei Felipe VI tem tido na coesão e na confiança dos espanhóis no futuro”, e ambos os chefes de Estado “referiram a colaboração estreita entre os dois países ibéricos”.