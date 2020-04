Governos foram da iniciativa de Eanes, mas não de salvação

Quando, em Portugal, se referem governos de salvação, vêm à memória os três executivos de iniciativa presidencial, do Presidente da República, Ramalho Eanes no final da década de 70 do século passado. Nada mais apressado. Mais perto de uma solução de urgência para o país seriam os Governos de bloco central, do PS e PSD, que, por exemplo, tinham como objectivo assegurar a entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia.

Em 29 de Agosto de 1978, quando Nobre da Costa, após dias de negociações toma posse como primeiro-ministro, traz na fórmula do seu gabinete a razão do futuro insucesso de ter liderado o país durante 86 dias. Tentara formar Governo com dois ou três ministros de cada partido, o que se revelou impossível.

Juntou ministros próximos da ala militar de Eanes, como Firmino Miguel, na Defesa Nacional, o influente advogado Mário Raposo, na Justiça, e o respeitado Silva Lopes para as Finanças e Plano. O programa do Governo não passou na Assembleia da República e o engenheiro Nobre da Costa voltou ao mundo das suas empresas.

Já Mota Pinto, primeiro-ministro entre Novembro de 1978 e Julho de 1979, teve uma outra experiência. O programa passou, o Orçamento idem, mas a experiência ruiu, com a rejeição, por duas vezes consecutivas, das Opções do Plano.

A equipa reunida à volta do professor de Coimbra tinha nomes sonantes. O ministro-adjunto era Álvaro Monjardino, na Integração Europeia estava Jacinto Nunes, Luís Valente de Oliveira tutelava a Educação e a Investigação. De novo, na Defesa Nacional, estava um companheiro de Eanes, o general Loureiro dos Santos, com o objectivo de fazer reformas no Exército. Também houve uma surpresa neste gabinete: Proença de Carvalho era ministro da Comunicação Social.

O V Governo Constitucional é liderado por Maria de Lourdes Pintasilgo. Tinha o horizonte de gestão, até à realização das eleições intercalares de 2 de Dezembro, depois da dissolução da Assembleia da República.

Contudo, teve iniciativas no campo social que marcaram aqueles tempos. A constituição do seu Governo era a imagem invertida do anterior gabinete. Juntou Costa Brás na Administração Interna, Alfredo Bruto da Costa na coordenação dos Assuntos Sociais e Adérito Sedas Nunes na Cultura. Na Defesa, Loureiro dos Santos tentaria pela última vez como ministro, e sem sucesso, as suas reformas.

Foram três executivos diferentes, um de perfil tecnocrático; o de Mota Pinto mais clássico; e mais ousado o de Maria de Lourdes Pintasilgo, numa composição também díspar de personalidades e objectivos. Frutos da atribulada vida política de então. Sem qualquer cimento ou continuidade indispensáveis a governos salvação nacional, ou mesmo de gestão aguda de crise.