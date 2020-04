Governos foram da iniciativa de Eanes, mas não de salvação

Quando, em Portugal, se referem governos de salvação, vêm à memória os três executivos de iniciativa presidencial, do Presidente da República, Ramalho Eanes no final da década de 70 do século passado. Nada mais apressado. Mais perto de uma solução de urgência para o país seriam os Governos de bloco central, do PS e PSD, que, por exemplo, tinham como objectivo assegurar a entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia.

