André Ventura ameaça demitir-se da presidência do Chega

André Ventura estará prestes a apresentar a demissão do partido Chega depois das críticas internas por se ter abstido na votação da renovação do estado de emergência, na passada quinta-feira. De acordo com o jornal online Observador, Ventura irá convocar eleições para a presidência do partido Chega para Setembro.

Questionada pelo PÚBLICO, a assessoria de comunicação do Chega afirmou que o partido “não vai fazer qualquer declaração por enquanto”, recusando-se a confirmar ou desmentir a notícia. O silêncio do partido, sempre lesto a reagir a notícias sobre si, deixa antever que a situação interna poderá estar, de facto, complicada. Sobretudo numa altura em que André Ventura foi o primeiro a avançar oficialmente para a corrida presidencial de Janeiro do próximo ano. Mas ir a eleições para presidente do partido novamente e apenas quatro meses antes das presidenciais tornaria Ventura um líder ainda mais reforçado.

Há duas semanas, André Ventura tinha votado a favor da primeira autorização do Parlamento ao Presidente da República para a declaração do estado de emergência e o líder do Chega fora até o primeiro a defender essa declaração há várias semanas, argumentando com a necessidade de fechar fronteiras terrestres e marítimas e cancelar todos os voos. Porém, esta semana decidiu pela abstenção por não concordar com a medida prevista para a libertação de alguns presos – uma forma de procurar diminuir a lotação dos estabelecimentos prisionais e prevenir o contágio por coronavírus. Também se abstiveram, mas por motivos diferentes, o PCP, o PEV e Joacine Katar Moreira, enquanto a Iniciativa Liberal votou contra e PS, PSD, CDS, BE e PAN votaram a favor.

“O Chega não poderá aceitar a libertação de presos na cadeia, por muito de nos digam que é uma orientação da OMS”, declarou no Parlamento. “Não aceitamos que uma crise de saúde se torne uma crise de impunidade. Pedimos um estado de emergência, mas não o que permita pôr bandidos nas ruas. Esta é a verdade.” O estado de emergência “é para controlar uma pandemia e não para gerar o pandemónio”, alertou.

Na sua página oficial da rede Facebook, André Ventura tinha já avisado na véspera da discussão e votação no Parlamento que “talvez” até poderia votar contra. E avisava: “Tenho consciência de que ao votar amanhã vincularei todo o partido a uma posição. Faço-o, como sempre, em total lealdade para com os militantes do partido e com a minha consciência. Assumirei total responsabilidade pelas consequências políticas dos meus actos!”

Numa publicação na noite de quarta-feira, o líder do partido assumia que devia uma explicação aos militantes e aos portugueses. Afirmava que o dia seguinte seria “histórico” por se ir votar a renovação do estado de emergência, recordava que o partido defendera desde o início a “tomada de medidas fortes e assertivas que impedissem que Portugal fosse assolado por uma enorme crise de saúde pública”, e que isso devia ser feito através da declaração do estado de emergência.

“Mas nunca defendi – nem posso defender – que o estado de emergência seja pretexto para libertar presos das cadeias, e o decreto hoje conhecido do Presidente da República abre caminho para isso mesmo. Não o posso aceitar em consciência! Viola aquilo em que acredito mais profundamente!”, escrevia André Ventura. Foi isso que disse também no dia seguinte a António Costa quando subiu à tribuna para discursar no plenário.

No Facebook, Ventura argumentava: “Daqui a uns meses vamos estar a lutar contra uma terrível crise económica e a última coisa que precisamos é de mais bandidos à solta. De novas vagas de criminalidade!” E recusava “este estado de emergência de feições socialistas”.

Ainda na quinta-feira, André Ventura fez três publicações na mesma página oficial sobre o seu sentido de voto, insistindo na ideia de que “não ficaria bem” com a sua consciência se tivesse votado a favor o decreto nos moldes em que é proposto. “Queremos o estado de emergência, mas não um Estado que coloque ainda mais bandidos cá fora. Queremos combater a pandemia e não criar um pandemónio”, escrevia noutro. E num terceiro, em que partilhava a notícia da TVI sobre o pedido da defesa de Armando Vara para a sua libertação por razões humanitárias, o deputado dizia: “A prova de que hoje tinha razão em tudo o que disse no Parlamento. Fico muito feliz em não ter associado o Chega à crise de impunidade que aí vem.”