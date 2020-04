Keir Starmer é o novo líder do Partido Trabalhista

Keir Starmer foi eleito líder do Partido Trabalhista do Reino Unido pelos seus militantes, sindicatos e organizações filiadas. Na derradeira e decisiva votação de um processo eleitoral que começou em Janeiro, o antigo “ministro-sombra” do “Brexit” derrotou Rebbeca Long-Bailey e Lisa Nandy, anunciou este sábado o partido de centro-esquerda britânico. Sucede a Jeremy Corbyn, que deixa a liderança do Labour ao fim de cinco anos.

Starmer foi eleito à primeira volta, com 56,2% do total de votos. Long-Bailey logrou 27,6% e Nandy ficou-se pelos 16,2%. O anúncio foi feito através das redes sociais do partido, já que o site foi abaixo à hora agendada para a divulgação do resultado.

Em disputa estava ainda também o cargo de vice-líder do Partido Trabalhista, vago desde que Tom Watson se demitiu no final do ano passado, em discordância com a direcção de Corbyn. Foi eleita Angela Rayner, superando os outros quatro concorrentes, à terceira volta.

No seu discurso de vitória – gravado durante a semana, a pedido dos organizadores da eleição interna trabalhista, e publicado na sua conta de Twitter – Starmer afirmou que ser eleito líder do Labour era a “maior honra e privilégio da sua vida” e fez questão de “prestar tributo” ao “amigo” e “colega” Jeremy Corbyn, por ter “guiado o partido em tempos muito difíceis” e por ter “dinamizado o movimento” trabalhista.

E assumiu, sem rodeios, que o insucesso eleitoral do Partido Trabalhista nos últimos tempos, colocou o partido numa posição muito fragilizada e sensível.

“Perdemos quatro eleições seguidas. Estamos a falhar no nosso propósito histórico. Não tenham dúvidas de que compreendo a dimensão da tarefa e a gravidade da posição onde nos encontramos”, disse Starmer. “Temos uma montanha para escalar”.

O novo líder trabalhista também dedicou especial atenção à crise sanitária causada pelo novo coronavírus e prometeu fazer uma oposição “construtiva” ao Governo de Boris Johnson.

“Quer tenhamos votado ou não por este governo, todos dependemos de que esteja a fazer a coisa certa. É por isso que, em nome do interesse nacional, o Partido Trabalhista vai desempenhar o seu papel”, afiançou o Keir Starmer.

“Sob a minha liderança vamos interagir construtivamente com o Governo, não vamos fazer oposição só por ser oposição. Não vamos marcar pontos político-partidários ou fazer exigências impossíveis. Com coragem, vamos apoiar quando for acertado fazê-lo”, prometeu.

Tendo estado na fila da frente no longo e cansativo combate político que a liderança trabalhista travou com o Governo conservador, por causa do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, mas sendo, ao mesmo tempo, crítico da estratégia de Corbyn sobre a questão do segundo referendo, Starmer conseguiu lograr o apoio de diferentes facções do partido e é tido como o candidato ideal para recuperar eleitorado aos tories, numa próxima eleição nacional.

Mais moderado que Corbyn – cuja facção era representada, nesta eleição, por Long-Bailey – Starmer garante, no entanto, que não quer “recuar do radicalismo dos últimos anos”: “Prometo-vos que irei manter os nossos valores radicais e trabalhar incansavelmente para colocar o Labour no poder (…) com base nas questões morais do socialismo”, lê-se no site oficial da sua candidatura.

A eleição para a liderança do Partido Trabalhista começou em Janeiro, mas foi convocada por Corbyn em Dezembro, depois de o ter sido derrotado pelo Partido Conservador, de Boris Johnson, nas legislativas antecipadas desse mês – foi a pior derrota do Labour desde 1935.

Entre o final de Fevereiro e a passada quinta-feira teve lugar a última etapa do processo eleitoral trabalhista, que contou com a participação dos militantes, já depois de deputados, eurodeputados, sindicatos e repartições do partido por círculo eleitoral terem reduzido a lista de candidatos, de seis para apenas três, nas fases anteriores.

A vitória de Starmer já era, no entanto, apontada pelas sondagens e pelas casas de aposta britânicas como a mais provável, muito por causa dos importantes apoios que recebeu logo no início da corrida, por parte de deputados e sindicatos com peso.

Após um início interessante, a eleição acabou por ficar para segundo plano nas últimas semanas, por causa da crise sanitária provocada pela propagação do novo coronavírus pelo Reino Unido e pelo resto do mundo. Foram cancelados comícios e acções de campanha e o congresso extraordinário, onde deveria ter sido revelado o nome do vencedor, acabou por ser cancelado.

Advogado, procurador, político

Sir Keir Starmer tem 57 anos e é actualmente deputado por Holborn e St. Pancras, círculo eleitoral da área metropolitana de Londres, cidade onde nasceu. Formado em Direito pela Universidade de Oxford, foi advogado e mais tarde procurador, liderou o Ministério Público de Inglaterra e do País de Gales, e destacou-se na defesa de casos relacionados, sobretudo, com questões de direitos humanos.

Já depois de voltar à advocacia, ingressou na política 2014, tendo sido eleito deputado pela primeira vez nas eleições de 2015. Não tendo apoiado a candidatura de Jeremy Corbyn à chefia do Labour, nesse mesmo ano, foi, no entanto, convidado pelo novo líder, para o cargo de “ministro-sombra” do Interior.

Demitiu-se um ano depois, em protesto contra a direcção do partido, mas voltaria aos frontbenches da Câmara dos Comuns, para ocupar o importantíssimo cargo de “ministro-sombra” para o “Brexit”, onde se evidenciou por defender uma postura muito mais pró-UE do que Corbyn, nomeadamente na defesa de uma posição remainer dos trabalhistas, num cenário de segundo referendo à Europa.