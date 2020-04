Covid-19: Guerra das máscaras cria tensão entre aliados, com acusações de “pirataria”

Os Estados Unidos foram acusados de desviarem um carregamento com 200 mil máscaras de protecção da multinacional 3M que estava destinado à polícia de Berlim, uma acção que o responsável pela segurança interna na capital da Alemanha classificou como “pirataria moderna”.

Num comunicado publicado na sexta-feira, Andreas Geisel confirmou uma notícia publicada pelo jornal alemão Tagesspiel e disse que o carregamento foi “confiscado” em Banguecoque, na Tailândia. A 3M fabrica grande parte das suas máscaras na China e em países da América Latina, e os carregamentos são exportados através de vários entrepostos, incluindo na Tailândia.

“Consideramos que isto é um acto de pirataria moderna”, disse Geisel. “Não é assim que lidamos com parceiros transatlânticos. Nem numa crise global podemos usar métodos do faroeste.”

Andreas Geisel disse ainda que as autoridades de Berlim “presumem que [o desvio do carregamento] está relacionado com a proibição de exportação de máscaras decretada pelo Governo dos Estados Unidos”.

Mas a multinacional norte-americana não confirma a notícia do jornal alemão. Segundo o Financial Times, a 3M “não tem registo de nenhuma encomenda de máscaras da China para a polícia de Berlim”.

Proibir exportações

À medida que a pandemia do novo coronavírus vai pressionando os serviços de saúde dos países mais ricos do mundo, as máscaras e outro material de protecção tornaram-se no ouro que os governos tentam comprar e armazenar em grandes quantidades.

Na noite de quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocou uma lei aprovada em 1950, aquando da Guerra na Coreia, para ordenar à 3M que dê prioridade aos estados norte-americanos na venda de material de protecção.

A empresa está agora proibida de exportar os seus produtos, mesmo os que são fabricados fora dos Estados Unidos e que já estavam encomendados por outros países.

“Precisamos deste material com urgência para uso no nosso país”, disse Donald Trump na sexta-feira, admitindo abrir excepções para pedidos de Itália e Espanha, os dois países mais afectados pela pandemia.

Numa reacção à decisão da Casa Branca, o presidente executivo da 3M, disse que a empresa já estava a dar prioridade ao mercado norte-americano e vai agora reforçar essa política, em cumprimento da Lei de Defesa da Produção.

Mas deixou também o aviso de que a proibição da exportação pode ter “graves implicações humanitárias” nos sistemas de saúde do Canadá e da América Latina, regiões que importam quase todo o seu equipamento à gigante norte-americana.

“Além disso, a proibição de todas as exportações de máscaras produzidas nos Estados Unidos deverá levar outros países a fazerem o mesmo como retaliação, tal como alguns já o fizeram”, disse a empresa num comunicado publicado na sexta-feira. “Se isso acontecer, o número total de máscaras disponíveis nos Estados Unidos vai diminuir, o que é o oposto daquilo que nós e a Administração desejamos, em nome do povo americano.”

Trudeau critica “erro” de Trump

Numa primeira reacção ao possível fim das exportações para o Canadá, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, classificou a decisão como “um erro” e avisou que “o nível de integração entre as duas economias tem impacto em ambos os lados”.

“Milhares de enfermeiras atravessam a ponte em Windsor, todos os dias, para irem trabalhar no sistema de saúde de Detroit. Os americanos contam com este tipo de trocas, e seria um erro criar barreiras ou reduzir a quantidade de trocas de bens essenciais e serviços entre os nossos países.”

A guerra das máscaras tem criado tensões entre países aliados, incluindo no interior da União Europeia, e pode ter consequências na forma como se decide a produção de bens da área da saúde, hoje feita segundo as regras de deslocalização para territórios onde os salários são mais baixos.

No início do mês, o Governo da Alemanha proibiu a venda ao estrangeiro de equipamento médico de protecção e reteve carregamentos com destino a países vizinhos, o que originou fortes críticas na Suíça e na Áustria. “A Alemanha não pode reter produtos destinados à Áustria só porque estão armazenados em locais na Alemanha”, disse na altura a ministra austríaca da Economia, Margarete Schramboeck.