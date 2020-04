Um líder da oposição em tempo de pandemia

1. Vale a pena recapitular. Nas eleições legislativas de Dezembro passado, convocadas por vontade do primeiro-ministro Boris Johnson, o Labour de Jeremy Corbyn sofreu uma humilhante derrota – a mais pesada desde 1935. Os conservadores apresentaram-se aos eleitores com um programa que não podia ser nem mais simples, nem mais claro: “Get Brexit done”. Os eleitores, fossem eles favoráveis ao “Leave” ou ao “Remain”, queriam acabar depressa como um longo período das suas vidas em que a saída do Reino Unido foi omnipresente. A vitória dos tories foi facilitada precisamente porque o Labour manteve sempre uma posição ambígua em relação ao “Brexit” – forçada pelas profundas divisões internas sobre o lugar da Grã-Bretanha na Europa –, o que o obrigou a tentar afastar-se o mais possível dessa questão central da vida politica britânica, oferecendo aos eleitores, em contrapartida, uma panóplia de promessas económicas e sociais – tão vastas e tão generosas que muita gente desconfiou.

A derrota obrigou Corbyn a anunciar que sairia. A sucessão foi posta em marcha. O que estava em causa na contenda era relativamente simples: manter na liderança uma tendência radical de esquerda, que prevaleceu nos anos de 1960 e em boa parte das duas décadas seguintes e que reemergiu inesperadamente depois do período dourado da “terceira via” de Blair; ou regressar a uma versão mais centrista do papel do Labour na politica britânica. O resultado também não é inesperado. O candidato mais moderado, Keir Starmer, venceu por uma margem confortável. A normalidade fica por aqui.

2. Ninguém esperava que as eleições internas decorressem num mundo que já não é o mesmo. Literalmente. Uma contenda que teria sido acompanhada com interesse pela opinião pública e pelas restantes forças politicas, desapareceu quase por completo sob a vaga incontrolável e incontornável da pandemia. O Labour, com o Parlamento antecipadamente fechado para as férias da Páscoa e sem liderança, desapareceu de cena. Leia-se a grande imprensa britânica das últimas semanas e é raro encontrar qualquer referência à escolha do novo líder do partido, mas também às suas posições sobre o que é preciso fazer face à crise pandémica ou a eventuais críticas à forma como o Governo está a conduzir a batalha – de resto, alvo de bastante contestação, sobretudo pela escolha de uma estratégia inicial que se revelou perigosa e que teve de ser corrigida. O palco pertence quase exclusivamente aos membros do Governo que têm de liderar o país nesta emergência. São, em geral, os governos das democracias que enfrentam a sua prova de vida, não as oposições. São os líderes que se fazem ou desfazem perante a crise.

Keir Starmer não é um líder carismático e alguns analistas previram que teria dificuldade em reunificar o partido, sobretudo perante os sectores apoiantes de Corbyn, mais ideológicos e mais radicais e, portanto, menos dispostos a baixar as armas. A sua bagagem política ainda breve (foi apenas eleito deputado em 2015) incluía uma forte oposição à guerra do Iraque (2003) e um passado de activista como advogado de Direitos Humanos. “Não a mais guerras ilegais”, foi uma das suas promessas da campanha. Nunca foi um entusiasta da “terceira via”, mas um convicto defensor da pertença do seu país à União Europeia, incluindo a defesa de um segundo referendo, facto que acabou por levá-lo à demissão do cargo de “ministro-sombra” para o “Brexit. Sobre o que pensa do lugar do Reino Unido no mundo, agora que já não é membro da União, sabe-se pouco, a não ser que quer “colocar os direitos humanos no coração da politica externa”.

Mas a imprensa descreve-o também como um homem sério e pouco dado a exibições mais ou menos populistas, que “compreende os briefings dos especialistas” e que trará “inteligência e competência” à politica britânica.

3. O primeiro sinal da anormalidade do tempo que vivemos foi dado no seu discurso de vitória, ontem, através de um vídeo. “Quer tenhamos votado ou não por este Governo, todos confiamos em que está a fazer o que considera mais acertado. O Labour cumprirá a sua parte.” Metade do seu discurso foi dedicada à pandemia. A outra metade foi para falar de um futuro mais próximo da normalidade possível, incluindo as lições que é preciso tirar da crise. Da defesa do NHS aos salários mais justos para aqueles que se estão a revelar como trabalhadores fundamentais para que a sociedade continue a funcionar, muitas vezes esquecidos. “Quando tivermos vencido esta crise, não poderemos regressar ao business as usual. Este vírus expôs as fragilidades da nossa sociedade. Subiu uma cortina.” Compreensivelmente vago para esperar que a tempestade acalme. À excepção de um ponto: o anti-semitismo. Que classificou como uma “mancha” imperdoável e pela qual pediu desculpa.