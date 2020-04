Brigadeirando tem sugestões para uma Páscoa mais doce em casa

Esta será uma Páscoa diferente e se não pode ir comprar os tradicionais ovos, eles vêm até sua casa. A Brigadeirando propõe combinações para esta data festiva com a família, inspiradas, claro, em brigadeiros.

A grande novidade são os kits com três barras de chocolate coloridas (15 euros). Podem ser de chocolate negro, branco ou de leite, com sabor a lima, morango ou matcha. As coberturas também podem ser personalizadas com frutos secos, frutos vermelhos ou flores comestíveis.

Para os mais pequenos, a Brigadeirando pensou em coelhos da Páscoa que vêm em formato de minibolo de cenoura ou chocolate, recheado com brigadeiro (conjunto de seis, 27 euros). Já os tradicionais ovos da Páscoa foram substituídos pelas cascas de ovo em chocolate recheadas com brigadeiro (25 ou 30 euros).

Os brigadeiros clássicos da marca também não foram esquecidos. Pode pedir uma caixa com 12 brigadeiros de quatro sabores diferentes (22 euros) ou um pote com mini brigadeiros (15 euros).

As encomendas podem ser feitas no site da Brigadeirando ou através do WhatsApp (963 481 132), com opção de recolha na loja do LxFactory ou entrega em casa nas zonas de Lisboa, Oeiras e Cascais. As barras de chocolate podem ser enviadas para todo o país via CTT.