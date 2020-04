Adeus Guiné e a Idealrádio do senhor Ismael

Qual é o som de uma aldeia? Quando ia para os montes em busca de cogumelos, era o ladrar distante dos cães, o tocar nostálgico das trindades, o repique de um galo. Mas é também o ruidoso zangarreio da natureza, o silêncio pesado e torpe do abandono e da desertificação, o silêncio triste dos velhos sentados no banco de pedra, gozando o garimo do sol ou assistindo apenas ao fluir vagaroso do tempo.

