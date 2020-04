Herdade do Rocim Primeira Barrica: um vinho que celebra o amor e o futuro

Assobio Tinto 2018

Quinta dos Murças

Região: Douro

Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca

Álcool: 13,5% vol

Preço: 7,50€ (recomendado pelo produtor)

Pontuação 89/100

Das vinhas mais altas e quase todas voltadas a norte e protegidas do sol (onde o vento assobia), e num ano em que o clima andou aos altos e baixos, este é um vinho em que sobressai a elegância frutada. Aroma vivo e expressivo, algum fruto silvestre, tanino fino e elegante a proporcionar final saboroso e prolongado. Sempre fresco, aponta mais à elegância que à estrutura, o que o torna agradável e apetecível. J.A.M.

Quinta do Estanho Vinhas Velhas Grande Reserva 2016

Jaime Acácio Cardoso, Cheires, Alijó

Graduação: 14% vol

Região: Douro

Preço: 29,95€ (em www.napoleao.com.pt)

Pontuação: 92/100

No processo de transformação de empresa familiar dedicada ao vinho do Porto a uma marca que explora todos os vinhos do Douro, a Quinta do Estanho atinge o seu ponto mais alto com este Grande Reserva produzido a partir de vinhas plantadas entre 1972 e 1970 no vale do Pinhão, a 300m de altitude. Um vinho solene nos seus aromas de fruta vermelha, ricos e densos, com um tanino suave mas consistente, numa harmonia muito bem conseguida e ampliada pela majestade dos aromas das vinhas velhas do Douro. Um belíssimo tinto, do qual se produziram apenas 2600 garrafas. M.C.

Quinta do Gradil Viosinho 2018

Quinta do Gradil, Cadaval

Graduação: 13% vol

Região: Lisboa

Preço: 10,50€

Pontuação: 92/100

Se procura um branco para os últimos dias de frio, considere esta opção da Quinta do Gradil. Um Viosinho extreme que merece ser conhecido não apenas pela sua estrutura e gordura de boca, resultado do potencial da casta e da fermentação em barricas usadas, mas especialmente pelo seu sabor, frescura e mineralidade. Notas florais e de alperce, complexidade da oxidação, bela acidez e garra que o indicam para a mesa. Um branco que convida a ser mastigado e deixa uma sensação longa e fresca no final de boca. Potencial de envelhecimento. M.C.

Velhos Bardos Reserva 2017

Vasques de Carvalho, Peso da Régua

Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Sousão

Graduação: 14,5% vol

Região: Douro

Preço: 30€

Pontuação: 94/100

A Vasques de Carvalho apareceu como um cometa no mercado do vinho do Porto e à custa do rico espólio da família afirmou-se nas categorias tawnie. Este Velhos Bardos é um DOC Douro que não desmerece esses pergaminhos. Um vinho sumptuoso, muito rico nos seus aromas de fruta vermelha e de especiaria, na sua estrutura poderosa mas muito bem integrada, na amplitude dos seus sabores e também no seu final longo e especiado. Um tinto profundamente duriense no calor que sugere na boca, na grandeza da fruta e no músculo da sua estrutura. Uns anos de guarda torná-lo-ão ainda mais imponente e rico. M.C.