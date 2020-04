Jogo online aposta na criatividade e até em Trump para sobreviver

A Liga de futebol da Bielorrússia vive dias de glória. Por falta de comparência de todas as restantes provas na Europa tornou-se num alvo de interesse mundial, com audiências nunca vistas. As casas de apostas online e os seus milhões de apostadores desportivos, sedentos de futebol durante a paragem que a pandemia do novo coronavírus forçou, estão na base deste sucesso no qual também lucram a Nicarágua, na América Central, e o Burundi, em África, os dois outros países onde a bola persiste em rolar.

Continuar a ler