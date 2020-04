Carta aberta: Os “invisíveis” da Cultura

Crises como a que vivemos neste momento, causada pelo coronavírus/COVID-19, têm um impacto significativo na vida dos trabalhadores independentes. Os profissionais da cultura, muitos dos quais já viviam, antes desta crise, num contexto de enorme precariedade, estão a ser particularmente afectados. A complexidade e urgência que esta situação tem criado na vida dos trabalhadores independentes do sector cultural têm sido reconhecidas por organismos públicos e privados.

Nos últimos dias, multiplicaram-se as iniciativas e as medidas que pretendem criar condições indispensáveis de apoio para estes profissionais. É encorajador e gratificante ver esta grande combinação de esforços para garantir salários e honorários, assim como criar condições para que possa continuar a haver criação, durante e após o estado de emergência em que vivemos.

Os signatários desta carta receiam, no entanto, que uma parte significativa dos profissionais que compõem o sector cultural possa não ter acesso, neste momento, a qualquer dos apoios anunciados. Sempre foram e continuam “invisíveis”. Isto porque as especificidades do seu trabalho, nomeadamente a sua intermitência, os obrigam a abrir e fechar actividade com frequência e impedem-nos de fazer descontos regulares para a segurança social. Trata-se de colegas nossos – que não são só artistas e técnicos das mais diversas áreas, mas também todos os outros profissionais sem os quais não existem experiências culturais: vigilantes em museus, mediadoras culturais, produtores, ensaiadoras, costureiros, caracterizadoras, etc., – que neste momento ficam sem qualquer protecção.

Um artigo recentemente publicado pelo Gerador, intitulado Em cenário de pandemia, as fragilidades da cultura ficam a descoberto, apresenta algumas destas situações. Consideramos urgente que os fundos de emergência criados por diferentes entidades considerem a necessidade de dar a estes profissionais condições básicas de subsistência. Por muito que seja importante perspectivar projectos para o online ou para o pós-estado de emergência, não se pode criar e produzir quando a urgência é pagar a renda ou colocar comida na mesa. É imperioso garantir o presente para se poder planear o futuro.

Urge assim agregar esforços em torno de um fundo de solidariedade que cuide do presente dos profissionais da cultura. Só dessa forma podemos, enquanto sociedade, garantir um mínimo de condições de sustentabilidade ao quotidiano de um conjunto alargado de pessoas, que se encontra em enormes dificuldades. Mesmo nessas dificuldades e incertezas, uma parte destes profissionais saltou para o online na primeira hora, oferecendo o seu trabalho gratuitamente para amenizar as consequências do confinamento forçado a que todos estamos obrigados. É essencial que todas as pessoas e entidades privadas interessadas e com capacidade de ajudar neste sentido possam contribuir para um grande fundo de solidariedade para com os profissionais do sector cultural.

Esse fundo terá de ter um veículo sério, credível e com escala para receber contribuições, fazendo a diferença na vida de centenas, talvez milhares, de profissionais da cultura. O que nos parece mais prático, lógico e rápido neste momento é que a Fundação Calouste Gulbenkian abra aos contributos de todos o fundo de emergência que tão atempadamente criou, e que se destina, especificamente nesta área, à reposição de rendimentos perdidos pelos profissionais da cultura devido aos cancelamentos e encerramentos de projectos e instituições culturais.

Aproveitar-se-ia, assim, uma estrutura já criada e funcional, gerida por uma entidade respeitada, de confiança e com potencial sistémico. Se, por qualquer razão, a Fundação Calouste Gulbenkian não puder assumir este papel, uma outra entidade com características similares deveria tomar a iniciativa.

Ao mesmo tempo que o Ministério da Cultura apresenta uma série de medidas realistas, urgentes, no sentido de honrar compromissos e de criar um futuro para o sector, é fulcral que se pense no presente dos mais desprotegidos e que exista uma acção central coordenada de grande escala (em vez de diferentes iniciativas de pequena dimensão) no sentido de apoiar as suas necessidades mais imediatas, de sobrevivência.

É preciso garantir que, quando isto passar, e vai passar, teremos ainda trabalhadores independentes na cultura capazes de criar, produzir, programar, expor, comunicar e educar. Para isto acontecer, é preciso criar um contexto no qual sejam mais apoiados e tenham condições para planear um futuro melhor para Portugal, no qual o acesso à diversidade cultural continue a ser garantido à população portuguesa.

