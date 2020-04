Lançado portal Science 4 Covid-19 que reúne iniciativas em curso

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB) lançaram o portal Science 4 Covid-19, que reúne ideias, publicações, acções em curso e a identificação da capacidade instalada disponível.

O portal, lançado em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, autoridades de saúde e instituições de investigação científica, públicas e privadas, reúne também grupos de investigação, disponibilizando meios de trabalho colaborativo online sobre estes elementos, bem como mecanismos de comunicação directa entre os utilizadores com o objectivo de promover a interacção e colaboração entre todos.

Em comunicado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior explica que as acções e publicações submetidas são previamente validadas por uma Comissão de Validação Técnica e Científica constituída Catarina Oliveira (pela presidente do conselho directivo da AICIB), Patrícia Calado (a vogal do conselho directivo da AICIB), Cristina Abreu Santos (a vogal do conselho directivo do Instituto Ricardo Jorge) e Nuno Feixa Rodrigues (pelo vogal do conselho directivo da FCT).

O Science 4 Covid-19 compila recursos disponíveis para utilização em projectos e actividades de investigação e desenvolvimento (I&D) que visem o combate ao novo coronavírus e a doença que provoca, a covid-19, em linha com o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença da Direcção Geral da Saúde (DGS), assim como com as estratégias de outras autoridades europeias e internacionais de saúde.

O portal agrupa iniciativas da comunidade científica portuguesa de acções de carácter social e solidário e de identificação e disponibilização aos profissionais de saúde de material de protecção individual.

Neste portal serão também agrupadas iniciativas na área das engenharias, de adaptação, desenvolvimento e fabrico de diversos modelos de ventiladores, da área clínica e biomédica, como novos protocolos de rastreamento do coronavírus e da comunicação, como a criação de materiais informativos e educativos sobre o coronavírus para divulgar nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP).

Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, esta iniciativa pretende dar resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença covid-19, assim como para alavancar novas actividades económicas de base tecnológica em Portugal. “Importa mobilizar investigadores e as suas instituições com a capacidade necessária para concretizar efectivamente os esforços em curso, assim como mobilizar outros institutos científicos e tecnológicos nacionais, empresas e técnicos de saúde para garantir a implementação efectiva das várias acções”, reforça Manuel Heitor.

O novo coronavírus já infectou mais 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, causando a morte a perto de 60 mil. Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Em Portugal, segundo o balanço deste sábado da Direcção-Geral da Saúde, registaram-se 266 mortes, mais 20 do que na véspera (uma subida de 8,1%), e 10.524 casos confirmados de infecção, o que representa um aumento de 638 (uma subida de 6,5%) em relação a quinta-feira.