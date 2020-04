Layoff, salários, rendas: esclareça as suas dúvidas sobre questões laborais

O surto do novo coronavírus está a deixar grande parte da população em teletrabalho e a levar muitas empresas a entrar em regime de layoff. Neste P24, falamos com a advogada e professora de Direito do Trabalho Ana Patrícia Cardoso, que já esteve a esclarecer dúvidas dos leitores no Fórum Público.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

