Número de crianças a usar refeitórios escolares duplica na primeira semana de férias da Páscoa

As escolas de acolhimento, que estão abertas durante o período das férias da Páscoa, serviram, nesta primeira semana da interrupção lectiva, em média, 10 mil refeições diárias, informou esta sexta-feira o Ministério da Educação.

O serviço está a ser prestado por mais de 700 escolas em todo o país e entre aqueles que estão a beneficiar do apoio dos estabelecimentos de ensino estão “cerca de duas centenas de filhos/dependentes dos trabalhadores de serviços essenciais”, especifica o ministério de Tiago Brandão Rodrigues, em comunicado.

O fornecimento de refeições — que irá manter-se durante toda a pausa lectiva da Páscoa — é considerado “uma resposta social imprescindível da escola pública”, refere o comunicado do ME, lembrando que o mesmo se destina a alunos carenciados.

Após o encerramento das escolas, por causa da pandemia da covid-19, o ME fizera um primeiro balanço das refeições servidas nas escolas de referência que se mantiveram abertas com o objectivo de garantir que os alunos mais carenciados continuavam a ter acesso às refeições que habitualmente faziam nos estabelecimentos de ensino, além de prestar apoio aos dependentes dos trabalhadores essenciais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A 20 de Março, quando chegava ao fim a primeira semana do encerramento das escolas, as contas do ministério indicavam que tinham sido servidas, em média, 5500 refeições diárias, e que cerca de cem filhos ou dependentes de trabalhadores essenciais tinham beneficiado do apoio prestado pelos estabelecimentos de ensino. Ou seja, o número de refeições e o número de crianças apoiadas duplicou na segunda semana.

O apoio alimentar prestado pelas escolas durante este período foi articulado com as autarquias e concretiza-se de diferentes formas, consoante as necessidades específicas daqueles a que se destina. Há casos em que a refeição é consumida nas próprias escolas e outros em que ela é recolhida, devidamente embalada, e levada para casa dos menores. Há também situações em que é entregue um cabaz às famílias, para que possam confeccionar as refeições em casa.

No comunicado desta sexta-feira, o ME indica ainda que no dia 9, será publicada a próxima reserva de recrutamento, que pretende garantir que os docentes que se reformam ou estão temporariamente afastados das escolas são substituídos.