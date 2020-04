Covid-19: mais 37 mortes em um dia (a maior subida em Portugal) e 9886 infectados

Até esta sexta-feira foram registadas 246 mortes (mais 37 do que no dia anterior, a maior subida até agora) e um total de 9886 casos de covid-19 em Portugal, mais 852 do que na quinta-feira, o que corresponde a uma taxa de crescimento de casos de 9,4%. Estão internadas 1058 pessoas e há 245 pessoas nos cuidados intensivos (mais cinco do que na quinta-feira). Os números foram divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há ainda 5392 pessoas a aguardar resultado laboratorial e o número de pessoas recuperadas mantém-se nos 68. Para uma pessoa ser considerada “curada”, são precisos dois testes negativos. Quanto às vítimas mortais, 87% tinham mais de 70 anos. Há ainda 21 pessoas que morreram que tinham entre 60 e 69 anos; nove que tinham entre 50 e 59 anos; e duas mulheres que morreram tinham ente 40 e 49 anos.

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou em conferência de imprensa que a mediana dos óbitos nas mulheres é de 85 anos; nos homens, é de 80 anos. “Também sabemos que a maior parte das pessoas, para além do factor idade, também tinham doenças. E, na maior parte dos casos, mais do que uma. As doenças frequentes são as do aparelho cardiocirculatório, as do aparelho respiratório, a diabetes, a doença renal crónica, as neoplasias e as doenças cerebrovasculares em geral”, finalizou.

Na quinta-feira, tinha sido registado em Portugal um total de 209 mortes e 9034 infectados.

A região norte é aquela com mais casos: são 5899 pessoas infectadas e 130 mortes registadas na região. Mas é Lisboa o concelho com mais casos (634), seguindo-se o Porto (606), Vila Nova de gaia (449), Gondomar (424) e Maia (390).

O número de infectados por concelho pode ser superior ao que consta do boletim já que estes números são os do sistema SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), que corresponde a 79% dos casos confirmados.

Letalidade nos mais velhos é de 10,2%

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou numa conferência de imprensa esta sexta-feira que a letalidade nas faixas etárias mais avançadas (pessoas com 70 ou mais anos) ultrapassa os 10%.

“Letalidade global de 2,5% e letalidade acima dos 70 de 10,2%. Estamos no mês mais crítico desta pandemia. A renovação do estado de emergência obriga-nos a um esforço adicional na luta contra este vírus e, por isso, nunca é demais lembrar que não podemos vacilar. Não podemos baixar a única defesa que temos no combate à epidemia que é a contenção social. A maior prova da nossa união é o nosso isolamento”, explicou o secretário de Estado da Saúde.

António Lacerda Sales revelou ainda que o Governo encomendou 24 milhões de máscaras cirúrgicas para o mês de Abril. Estes equipamentos de protecção chegarão de forma faseada.

Questionados sobre relatos de falta de formação dos profissionais de saúde, António Lacerda Sales garantiu que estão a ser utilizados todos os recursos possíveis, garantindo que essa situação não é real. "Essa formação está a ser feita, junto dos profissionais de saúde. Estamos a aproveitar todos os profissionais de saúde, a maioria dos quais já teve experiência nas unidades de cuidados intensivos”, explicou o secretário de Estado da Saúde.

Confrontado com as dificuldades que muitas pessoas encontram na tentativa de agendamento de testes, António Lacerda Sales reconhece que existe um problema, adiantando que está a ser realizada uma reunião com o objectivo de acelerar a realização deste processo.

Quanto às dúvidas expostas sobre o acompanhamento da gravidez, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que as consultas serão presenciais quando necessário. Se a mãe estiver infectada com covid-19 no momento do parto, caberá à equipa médica decidir se o pai poderá assistir ao nascimento.

Linha SNS24: 19 mil chamadas num dia e tempo médio de espera de cinco minutos

Na conferência em que foi feito um balanço dos dados da epidemia, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que a linha SNS24 recebeu mais de 19 mil chamadas na quinta-feira, com tempo médio de espera de 5 minutos e 52 segundos.

Confrontada com as críticas feitas à Direcção-Geral de Saúde quanto às recomendações para o uso de máscaras, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, relembra que Portugal segue as normas internacionais da Organização Mundial de Saúde (OMS), garantindo que se as instituições internacionais recomendarem o uso diário de máscara, a DGS também o fará.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com o aumento de casos de infecção e de internamentos, os hospitais começam a preparar-se para o “impreparável” – o número de doentes críticos com covid-19 internados em cuidados intensivos cresceu 20 vezes em menos de três semanas. O Governo garantiu que vai duplicar o número de ventiladores, mas é preciso que os equipamentos cheguem a tempo do pico da pandemia em Portugal, alertam os profissionais de saúde.

O estado de emergência em Portugal foi prolongado e vigorará agora entre 3 e 17 de Abril – mas o expectável é que vá além disso. O primeiro-ministro afirmou nesta sexta-feira que vamos ter de atravessar um túnel “de dois três meses” para vencer a pandemia da covid-19 e alertou para os riscos de haver uma segunda vaga da doença e para o facto de ainda não existir vacina no próximo Inverno. “Não podemos baixar a guarda, não podemos desistir”, pediu António Costa em entrevista à Rádio Renascença (RR).

Na quinta-feira, o mundo chegou ao milhão de casos confirmados de covid-19 desde que o vírus SARS-CoV-2 surgiu em Dezembro, na China. Entre quinta e sexta-feira, os Estados Unidos registaram mais de mil mortes – um máximo global – e o total de pessoas diagnosticadas com covid-19 no país ultrapassa já os 200 mil. Espanha teve mais 932 mortes num dia (são já 10.935) e tem, ao todo, 117 mil pessoas infectadas.