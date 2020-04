Ser Voluntário… no Speak

Área Geográfica: Nacional

Tema: Integração social de migrantes e refugiados/ voluntariado tecnológico

O Speak foi fundado em Portugal, em 2014, com o propósito de juntar pessoas recém-chegadas e locais a viver na mesma cidade através de grupos de línguas e eventos de intercâmbio cultural organizados pela comunidade. Através destas experiências, os participantes têm a oportunidade de aprender uns com os outros, explorar interesses em comum e fazer novos amigos, quebrando barreiras e preconceitos na sua cidade.

Tendo em conta a actual situação de pandemia de covid-19, conscientes de que os grupos mais vulneráveis estão, agora mais do que nunca, isolados e a atravessar sozinhos um período de grande incerteza e ansiedade, o Speak passou a disponibilizar os grupos de línguas online até ao final de Maio, continuando a sua missão de promover a inclusão e criação de redes de suporte através da aprendizagem de uma nova língua.

Speak

Facebook

Todos se podem inscrever para partilhar a sua língua e cultura — ou para aprender uma nova — aqui.

Através do Speak podes juntar-te a um grupo de línguas online, de forma gratuita, e ser parte de uma comunidade internacional. Podes não só aprender ou praticar uma língua, mas também ser um buddy e partilhar a tua com outras pessoas.

Qual o impacto do Speak?

O Speak está presente em 23 cidades, em 11 países. No total, mais de 30 mil pessoas fazem já parte do projecto, com mais de 160 nacionalidades representadas.

Como posso ajudar?

Os grupos de línguas online consistem em 10 sessões de 90 minutos (de segunda a sexta-feira), durante duas semanas, com dois níveis diferentes: básico e conversacional. Os grupos serão liderados por buddies de todas as partes do mundo, fluentes nas línguas que partilham, tendo um total de quatro a sete participantes.