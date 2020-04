Metro de Lisboa alarga prazo do concurso para a linha circular

O Metro de Lisboa prolongou até 23 de Maio o prazo para a entrega de propostas de construção de um troço da futura linha circular. A empresa justifica as duas extensões já anunciadas com a necessidade de dar mais tempo aos potenciais interessados, uma vez que a pandemia de covid-19 veio alterar as rotinas de trabalho.

O segundo concurso público para a construção do troço entre Santos e o Cais do Sodré foi lançado a 12 de Março depois de, no primeiro, dois consórcios terem apresentado propostas acima do preço-base definido. Desde então foram já anunciadas, em Diário da República, duas prorrogações de prazo: uma a 26 de Março e outra a 1 de Abril.

“Pretende-se com estas prorrogações que os interessados tenham tempo para reorganizar os seus processos de trabalho de forma a poderem apresentar a melhor proposta dentro do quadro actual”, justifica fonte oficial do metro, referindo que “há naturalmente necessidades de alguns ajustes” tendo em conta a pandemia em curso.

Para trás ficou a ameaça de suspensão do projecto que os deputados inscreveram no Orçamento do Estado para este ano e que o Presidente da República desvalorizou quando promulgou o documento.

O concurso para este troço tem um preço-base de 90 milhões de euros. O outro troço, entre o Rato e a futura estação da Estrela, teve quatro propostas em linha com o preço-base definido pela empresa pública, que deverá em breve fazer a adjudicação do contrato.