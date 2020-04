Covid-19: Ordem dos Psicólogos cria guia de sobrevivência para pais

Está fechado em casa com as crianças e não sabe o que fazer? A Ordem dos Psicólogos Portugueses quer ajudar e criou um kit de sobrevivência para os pais. Além de sugestões de como equilibrar a nova rotina da família, o guia inclui, ainda, dois cronogramas para a organizar a semana das crianças e dos adolescentes.

O kit de sobrevivência quer apoiar não só as crianças, mas também os pais que estejam um pouco perdidos. O documento, disponível no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses, está dividido em dois níveis: o Kit Básico ou o Kit Avançado.

“Para sobreviver vão precisar de se adaptar e encontrar, com flexibilidade, novas estratégias para organizar o dia-a-dia”, começa por alertar o manual. Os pais são também aconselhados a ter uma “dose reforçada de paciência, compreensão e criatividade”. Para quem está em teletrabalho com as crianças, é sugerido que aceitem “não conseguirão trabalhar o número de horas que trabalhariam numa situação normal e que a produtividade será menor”.

Equipamento essencial de sobrevivência

Para sobreviver ao isolamento em família, o kit básico garante que o segredo é a forma como se olha para a realidade. Diariamente, é preciso lembrar às crianças que o isolamento permite conter a propagação do vírus e que é uma oportunidade para passar algum tempo em família.

A Ordem dos Psicólogos explica que o ideal será brincar mais com as crianças e falar mais com os adolescentes durante este período. Nesta fase, garantem, “o mais importante é reforçar os comportamentos de tolerância, cooperação e afecto”.

Fazer um plano familiar semanal é fundamental para “garantir que todos sobrevivem”. Deve ser incentivada a colaboração das crianças e negociados os momentos de estudo, lazer e actividades em família. É igualmente importante estimular a prática de exercício físico mesmo em casa. Para organizar o cronograma das crianças, a Ordem dos Psicólogos dá duas sugestões, consoante a faixa etária: até aos cinco anos e até aos 14 anos.

Equipamento avançado de sobrevivência

O Kit Avançado de Sobrevivência dedica-se não só a crianças, mas também a adolescentes, e ensina como lidar com situações de incerteza, dúvida e ansiedade. Para explicar o novo coronavírus às crianças, é aconselhado que se comece por falar do que elas já sabem e se parta daí para esclarecer quaisquer dúvidas que surjam.

É natural que as crianças e adolescentes tenham medo e, por isso, defende a Ordem dos Psicólogos, esses sentimentos devem ser validados e tranquilizados. Para afastar o medo, incentive as crianças a brincar mais com brinquedos e limite o tempo passado na Internet.

Por fim, o kit de sobrevivência aconselha os pais a tirar algum tempo para eles e a pedirem uma pausa quando sentirem que estão a chegar ao limite. “É difícil, mas vamos todos sobreviver”, conclui a organização profissional, em comunicado.