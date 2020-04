A receita deste mês são bolinhos de grão-de-bico, curgete e cenoura, confeccionados no forno. Para fazer esta receita comecei por refogar cebola juntamente com cenoura e curgete. Salteei os legumes até perderem bastante humidade, começarem a caramelizar e a desenvolver sabor. Para dar mais paladar, juntei sabores tradicionais como a salsa e o alho, em quantidade generosa. Para conseguir uma textura coesa, envolvi sementes de linhaça moídas e, também, um pouco de amido, para que os bolinhos ficassem com um interior mais macio.

Mais A carregar...

Depois de adicionar o grão-de-bico triturado, moldei a massa e levei ao forno até que ficasse bem dourada, de crosta crocante e de interior cozido. Servi os bolinhos acompanhados de um arroz malandro de feijão, mas, esta receita também poderia ser apresentada como um aperitivo (idealmente, servida na hora).

Bolinhos de curgete e cenoura

Rende: 18 bolinhos

Tempo: 45min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

1 lata pequena (260 g) de grão-de-bico cozido

1 colher de sopa de azeite

1 cebola, cortada em cubos

½ curgete, ralada

1 cenoura, ralada

2 dentes de alho, picados

1 colher de sopa de amido

2 colheres de sopa de linhaça moída

4 colheres de sopa de salsa picada

Sal e pimenta preta a gosto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Procedimento:

Triture o grão-de-bico com recurso a um processador de alimentos ou uma varinha mágica. Refogue a cebola picada no azeite durante 3 a 5 minutos, até ficar macia. Junte a curgete, a cenoura e o alho, e salteie durante cerca de 10-12 minutos em lume médio-brando, até a curgete perder bastante humidade. Desligue o lume e junte uma pitada de sal e pimenta preta, assim como o amido de milho, e as sementes de linhaça. Envolva bem tudo até deixar de se verificar grumos das farinhas e, por fim, junte a salsa e a pasta de grão-de-bico. Ajuste os condimentos a gosto. Molde o preparado em bolinhos com o auxílio de duas colheres. Coloque os bolinhos numa forma revestida com papel vegetal. Leve ao forno durante 15 minutos a 180 °C, até ficarem dourados. Sirva os bolinhos imediatamente como aperitivo ou acompanhamento.

Compassionate Cuisine ​é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.