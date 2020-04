Novas linhas de crédito são mais caras do que a quase esgotada Covid-19

O recurso às linhas de crédito com garantia do Estado são uma solução para muitas micro, pequenas e médias empresas nacionais, dado o forte impacto sofrido com a actual pandemia. Mas a primeira linha de crédito a ter sido lançada, a Covid-19, com 400 milhões de euros de dotação, está a esgotar-se. Já teve 817 operações de crédito aprovadas, no valor de 365 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o Governo. Para muitos sectores, restam as linhas de crédito específicas, mas que podem ter custos mais elevados, e deixam de fora muitas empresas.

A Capitalizar 2018-Covid-19, reforçada em dois momentos, gerou elevada procura. Isto poderá explicar-se pelo facto de ter um tecto máximo de spreads (margem comercial dos bancos que é somada à taxa base, de que resulta o valor final) elevado, mas não ter outros custos, ao contrário dos que foram introduzidos nas linhas de crédito específicas, que surgiram depois. O spread máximo pode chegar aos 3% na linha covid-19, enquanto nas outras não ultrapassa nunca os 1,5%, para créditos com maturidade máxima entre três e quatro anos. No entanto, nestas, os custos aumentam com as comissões.

Nas linhas pensadas para apoiar empresas da restauração e similares, empresas do turismo, agências de viagem, animação turística e de organização de eventos, e parte significativa da indústria, os spreads máximos foram limitados a valores bem mais baixos. Porém, nas contas finais é preciso somar uma comissão a pagar, no final do empréstimo, à sociedade de garantia mútua. E paralelamente, os bancos também podem cobrar ao cliente uma comissão de gestão/acompanhamento anual de até 0,50% sobre o montante de financiamento em dívida.

Aqueles custos, juntamente com os spreads, acabam por encarecer as operações de financiamento, sendo que as empresas que podem recorrer a estas linhas específicas não se podem candidatar à Capitalizar 2018-Covid-19.

A título de exemplo, num empréstimo de 500 mil euros, por três a quatro anos, o peso da comissão do banco representa 2500 euros no primeiro ano, mantendo-se, nos anos seguintes, em função do valor em dívida. A comissão de garantia, que é de 1,75% nas pequenas e médias empresas, para prazos entre três e quatro anos, representa 7875 euros, a pagar no final do prazo. Neste momento de incerteza, boa parte das empresas está a pedir o prazo máximo, de quatro anos, com 12 meses de carência de capital e juros.

Como os bancos têm praticado spreads relativamente baixos na linha de crédito Capitalizar 2018-Covid-19 (a rondar 1%, nas empresas com melhores garantias, porque é um financiamento disputado e as empresas trabalham normalmente com dois ou três bancos), os custos das linhas específicas acabam por ser mais caros, porque prevêem as referidas comissões.

Nas linhas específicas, que não são acessíveis a muitas empresas de retalho, do sector automóvel, dos serviços, a fixação de spreads é vantajosa para as empresas de menor dimensão, nomeadamente as micro-entidades, que podem beneficiar de spreads entre 0,25% e 1%, em função do prazo dos empréstimos, tendo em conta o aumento de risco devido à actual crise gerada pela Covid-19. Porém, o financiamento não está garantido. E há relatos de empresas que encontram a torneira fechada.

"Lucros” e “barreiras"

A banca tem sido bastante “proactiva” a tentar angariar clientes para estas linhas de crédito, segundo disseram diversos empresários numa ronda de contactos feita pelo PÚBLICO por diferentes sectores. O papel da banca foi destacado pelo Governo, que a considera decisiva, e também pelo líder do maior partido da oposição, que ainda esta quinta-feira disse no Parlamento que os bancos deveriam ajudar a economia sem estarem preocupados com o lucro. “A banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise. Isto é absolutamente claro. Aquilo que tem de ser o objectivo da banca tem de ser um lucro zero no exercício de 2020 e no exercício de 2021”, defendeu Rui Rio, presidente do PSD. “A banca deve muito a todos os portugueses”, reforçou, aludindo aos apoios do Estado durante a última crise financeira. “Se banca apresentar lucros avultados em 2020 e 2021, isso será uma vergonha e ingratidão para com os portugueses.”

Um dos empresários, do sector têxtil, ouvidos pelo PÚBLICO considera que os spreads são “interessantes” mas sobretudo para os bancos. Tem visto a banca “muito proactiva” por isso mesmo e questiona: "Será que com um spread máximo de 0,25%, estariam tão interessados em angariar clientes para estes empréstimos?”

Mas nem todos conseguem acesso a estas linhas. Ao PÚBLICO chegaram relatos de empresários nortenhos do têxtil e do mobiliário que se queixam de “barreiras” e de “dificuldades" que “não fazem sentido neste momento excepcional que se vive”. Um deles, gerente de uma empresa que facturou meio milhão de euros em 2019, diz que viu recusado por dois bancos um pedido de crédito porque em Março teve problemas com cheques no valor de 20 mil euros. “Continuam a trabalhar como se não houvesse este problema [a pandemia]”, critica, alertando que deve haver “milhares de empresas” em Portugal que, nesta altura, poderão ter incidentes desse género com a banca.

Na opinião de especialistas da PLMJ, a banca tem toda a liberdade para escolher a quem dá ou não dá crédito. Nas regras, há uma alínea que determina que um dos requisitos é não ter “incidentes não regularizados junto da Banca e do Sistema de Garantia Mutua à data da emissão de contratação”.

Regras mais fáceis

Porém, para outros empresários, as medidas de reforço de tesouraria não passam sequer pelo reforço de linhas de crédito ou por regras que “facilitem” a vida em situações em que os problemas já se amontoam. Para aqueles que exportam, por exemplo, é muito mais importante suspender ou alargar o prazo de expedição de mercadorias e dar garantia pública aos seguros de crédito, que estão a ser cortados de forma drástica.

Na primeira solução, o que está em causa são as regras que o fisco impõe na exportação de mercadorias e que, nesta altura, podem estar a impedir empresas de todos os sectores de facturarem aos clientes estrangeiros.

Uma das indústrias que se debate com este problema é a têxtil e vestuário. Nesta altura, têm encomendas prontas, que os clientes estrangeiros pedem para serem facturados. Porém, com os armazéns de destino fechados, pedem que a mercadoria não seja enviada. Isso levanta um problema porque as regras nacionais impõem aos exportadores um prazo curto entre a emissão da factura e do certificado de exportação. E, por isso, muitos empresários desejam que estas regras sejam alteradas temporariamente, enquanto houver tantos condicionamentos ao transporte e nas economias de diferentes parceiros de Portugal.

O PÚBLICO sabe que este tema já foi debatido na CIP-Confederação Empresarial de Portugal e que deverá ser posto em cima da mesa numa próxima reunião da Concertação Social.

Outro problema é o corte nos seguros de crédito, que servem para cobrir risco financeiro de quem exporta. Tal como aconteceu na última crise, as seguradoras estão a cortar nos seguros. Ao PÚBLICO foi citado o caso de uma empresa que viu o valor da cobertura cair de 400 mil para 4000 euros. Para os industriais envolvidos na exportação, a solução deve passar por medidas como as aplicadas noutros países europeus onde os governos estão a dar garantias públicas às seguradoras, de modo a dissuadir o corte drástico naqueles valores.