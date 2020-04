Desemprego nos EUA sobe para 4,4% em Março

A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,5% em Fevereiro para 4,4% em Março, devido ao impacto económico da pandemia de covid-19 que paralisou a atividade, informou hoje o Departamento do Trabalho daquele país.

A economia norte-americana perdeu no mês passado 701.000 postos de trabalho, pondo fim a uma tendência de 113 meses consecutivos de crescimento.

O número de postos de trabalho perdidos é o mais significativo desde Março de 2009, na altura da crise financeira. Em Fevereiro, a taxa de desemprego tinha recuado para 3,5%, o nível mais baixo em 50 anos.

No entanto, o Departamento do Trabalho explica, em comunicado, que “não pode quantificar com precisão os efeitos da pandemia no mercado de trabalho em Março”.

Mais de 6,6 milhões de norte-americanos requereram na semana passada um subsídio de desemprego, um valor que constitui pela segunda semana consecutiva um recorde histórico, reforçando as expectativas de subida da taxa de desemprego nos EUA para valores próximos ou superiores aos registados durante a Grande Depressão nos anos 30 do século passado.