UEFA considera “injustificado” o fim antecipado dos campeonatos

A UEFA considera ser “prematura” e “injustificada” a decisão de suspender em definitivo qualquer Liga nacional. Numa espécie de crítica indirecta à actuação da Liga belga, o organismo que rege o futebol europeu destaca a unidade entre as federações e a adopção de um caminho comum como a solução para minimizar o impacto da covid-19.

Em carta dirigida a federações, Ligas e clubes, a UEFA diz-se “confiante” no regresso à actividade das provas nacionais “nos próximos meses”, em contraponto com o que foi decidido pelos responsáveis da Jupiler Pro League, que estão muito próximos de dar por concluída a temporada consagrando o Club Brugge como campeão (falta apenas o aval da assembleia geral).

A mensagem da UEFA, assinada pelo presidente Aleksander Ceferin, é apresentada conjuntamente com a Associação Europeia de Clubes e a Associação de Ligas Europeias. “Pensamos que qualquer decisão de abandonar as competições domésticas é, neste momento, prematura e injustificada”, refere o organismo UEFA, alertando para a dificuldade que essa via causará na escolha dos clubes participantes nas provas europeias de 2020-21.

Apontando para a conclusão da temporada em Julho ou Agosto, com as finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa incluídas, Aleksander Ceferin sublinha que foram criados dois grupos de trabalho que diariamente avaliam os acertos de calendário e as consequência financeiras e regulamentares desse ajustamento futuro.

Nesta perspectiva, a expectativa do organismo é que esta task force possa, “tão cedo quanto possível, idealmente até meados de Maio”, determinar qual o plano a activar para a conclusão da temporada, “sem deixar ninguém para trás”. “Cancelar as competições deve ser mesmo o último recurso, depois de concluirmos que não há mesmo alternativa possível para terminar a época”, sublinham.