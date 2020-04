FIFA admite rever limite de idade para o torneio olímpico

O limite de idade aplicado aos jogadores que participam no torneio olímpico de futebol pode ser revisto em alta nos Jogos de Tóquio. A abertura foi demonstrada nesta sexta-feira pela FIFA, com o intuito de não prejudicar os atletas que, por força do adiamento do evento, ultrapassarão a idade prevista no regulamento.

Actualmente, são autorizados três jogadores por selecção acima da faixa limite dos 23 anos, mas o grupo de trabalho criado pela FIFA para estudar o tema recomendou nesta sexta-feira que os atletas nascidos a 1 de Janeiro de 1997 (ou mais tarde, naturalmente) sejam autorizados a competir.

Estas recomendações ainda terão de ser aprovadas pelo conselho da FIFA, sendo que o organismo sublinhou igualmente que as questões de saúde devem ser sempre prioritárias nos processos de decisão.

De resto, o organismo presidido por Gianni Infantino propõe conversas com as confederações para a revisão do calendário de qualificação para o Mundial de 2022.