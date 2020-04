Federação prolonga suspensão das provas de ciclismo até 31 de Maio

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) prolongou a suspensão do calendário velocipédico até 31 de Maio, “decisão que decorre das directrizes das autoridades” nacionais no âmbito do combate à pandemia de covid-19, anunciou o organismo federativo.

“A FPC, fortemente empenhada no esforço global para conter a proliferação de covid-19, prolonga até 31 de Maio a suspensão do calendário velocipédico, anteriormente parado até 3 de Abril”, informou, em comunicado.

A entidade reguladora da modalidade assinalou que a decisão “decorre das directrizes das autoridades” portuguesas e é “coerente com a decisão da UCI [União Ciclista Internacional] no que respeita a todo o calendário internacional da modalidade”, suspenso até 1 de Junho.

De acordo com o calendário velocipédico nacional, as provas abrangidas pela suspensão são as seguintes: Clássica Aldeias do Xisto (5 Abril), Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela (17 a 19 de Abril), Volta a Albergaria (17 de Maio), Memorial Bruno Neves (24 de Maio) e Grande Prémio O Jogo (28 a 31 de Maio).

“Vivemos um tempo em que temos de manter o rigor, a determinação e a paciência no cumprimento das medidas de combate à pandemia. Mas o que nos move é a paixão pelo ciclismo e trabalhamos diariamente, ouvindo diferentes parceiros, para conseguirmos dar a volta por cima”, observou o presidente da FPC, Delmino Pereira.

A FPC indicou que a suspensão motivada pela pandemia do novo coronavírus afecta perto de 200 competições e outros eventos, de âmbito internacional, nacional e regional e de todas as vertentes da modalidade.

O organismo mantém também “contactos permanentes com toda a comunidade, ouvindo associações regionais, organizadores, clubes e ciclistas, no sentido de avaliar em permanência a situação, para que, cumprindo as determinações das autoridades nacionais, seja possível preparar o regresso à actividade”.