Rock in Rio Lisboa adiado para o próximo ano

Não constitui propriamente uma surpresa. Havia vários cenários em cima da mesa, sendo o cancelamento ou o adiamento os mais prováveis. E aí está: esta manhã ficou a saber-se que o festival Rock in Rio Lisboa, que se realiza de dois em dois anos, não vai mesmo acontecer em 2020. Uma nota enviada à imprensa, assinada pela vice-presidente executiva do evento, Roberta Medina, anuncia o adiamento da nona edição do festival para os dias 19, 20, 26 e 27 de Junho de 2021.

“Temos ao longo destes últimos dias estudado vários cenários que nos possibilitem continuar a levar a alegria às pessoas, criando momentos inesquecíveis. Das várias opções avaliadas, todas implicariam retomar as montagens da Cidade do Rock num momento que acreditamos ainda não ser favorável (Maio), pelo que tomámos a decisão de alterar as datas”, lê-se no comunicado. O festival, que estava agendado para os dias 20, 21, 27 e 28 de Junho deste ano, contava no seu cartaz com nomes como os Black Eyed Peas, Foo Fighters, Duran Duran ou Post Malone.

Os bilhetes já adquiridos manter-se-ão válidos para as novas datas, ficando os dias em aberto até confirmação do cartaz. “Iremos aguardar pelo levantamento do estado de emergência para partilhar outras informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas a cartaz”, é ainda dito na nota informativa.

Na última segunda-feira, tinha sido o festival Nos Primavera Sound, que habitualmente tem lugar em Junho no Parque da Cidade do Porto, a confirmar que a sua próxima edição terá afinal lugar no início de Setembro. “A nossa função na indústria da cultura e do entretenimento é tentar que as pessoas tenham um horizonte”, disse o director do festival, José Barreiro, ao PÚBLICO. E essa linha de futuro para os espectadores do Primavera está fixada entre os dias 3 e 5 de Setembro. Uns dias antes, fora notícia o cancelamento da edição de 2020 do Festival Músicas do Mundo, que iria decorrer em Sines e Porto Covo entre 18 e 25 de Julho, e que só voltará a acontecer no próximo ano.

Outros grandes festivais de música do calendário português que têm datas para Julho, como o Nos Alive ou o Super Bock Super Rock, continuam na expectativa, analisando o desenrolar dos acontecimentos e mantendo em cima da mesa três hipóteses: realizar, adiar ou cancelar.