Parasitas, um dos filmes definidores da temporada, chega esta sexta à televisão

Há duas grandes surpresas na história de Parasitas. Uma delas faz parte da intriga, e sobre essa não se falará, e a outra foi a que fez história com H grande, quando em Fevereiro o filme sul-coreano não só arrebatou alguns dos Óscares mais importantes - Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Realizador e Melhor Argumento Original - como levou para Seul o Óscar de Melhor Filme e tornou uns Óscares previsíveis nuns Óscares justos. Esta sexta-feira, o filme estreia-se no canal TVCine Top.

É um exclusivo da televisão portuguesa numa altura em que os cinemas estão fechados - o filme estreou-se no final de 2019, mas manteve uma sólida carreira em sala quando se tornou num dos nomeados para os Óscares e depois num dos fenómenos da temporada de prémios. Aliás, mesmo antes de a pandemia da covid-19 ter encerrado os cinemas portugueses, o filme de Bong Joon-ho ainda por lá andava, a acumular espectadores e admiradores.

Conto trágico-cómico sobre a luta de classes e a desigualdade na sociedade sul-coreana, teve um tal eco social mundo fora que se tornou num dos títulos definidores de 2019. O elenco, o argumento, o prodigioso realizador e o espírito do filme conseguiram fazer coincidir um sucesso de público com a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2019 com o Óscar de Melhor Filme de 2020. Até há pouco tempo decorriam negociações para se tornar numa série da HBO, mas com a indústria paralisada, a sua versão televisiva para já é mesmo esta. Chega ao público dos canais premium às 21h30 desta sexta-feira à noite.