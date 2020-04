Morreu Bill Withers, a voz terna e serena de Ain’t no sunshine

A soul era o seu espaço natural, a folk o lugar em que encontrava serenidade, forma de expressar as palavras de cantautor que davam substância às canções. A carreira arrancou em 1971, com um álbum, As I Am, onde se encontrava também aquela que é a sua canção mais conhecida, Ain't no sunshine. Foi através dela que a voz serena e aveludada de Bill Withers se tornou uma presença reconfortante ao longo da década de 1970.

Em 1985, virou as costas à carreira musical e desapareceu de cena, sem nunca mostrar qualquer amargura pela decisão. Foi a família que anunciou em comunicado a sua morte, esta sexta-feira, aos 81 anos. “Estamos desolados com a morte do nosso amado, dedicado marido e pai. Homem solitário em que vivia um coração dedicado a comunicar com o mundo através da sua poesia e da música, falou às pessoas com honestidade e ligou-as entre si. Ainda que tenha vivido a sua vida de uma forma tão privada, junto à família e amigos íntimos, a sua música pertence eternamente ao mundo”, lê-se no comunicado.