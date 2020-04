Covid-19: músicos do Fundão actuam em festival online Fica em Casa

Trinta músicos do Fundão vão actuar no Fica Em Casa Festival, uma iniciativa que decorre de sexta-feira a domingo, online, e que quer sensibilizar as pessoas para a necessidade de se manterem em casa face à pandemia da covid-19.

O evento é organizado pela empresa Felling Events, em parceria com a Câmara Municipal do Fundão, Jornal do Fundão e Rádio Cova da Beira, e “pretende ser uma forma de evasão aos dias difíceis que o mundo atravessa”, bem como “sensibilizar as pessoas para a importância de ficar em casa, protegendo-se a si e aos outros”, refere aquela autarquia do distrito de Castelo Branco, em nota de imprensa.

Os artistas vão actuar a partir das suas casas, com uma série de concertos em transmissão directa através da rede social Facebook e em streaming. O cartaz inclui músicos como Jerónimo Mateus (Jerónimo e os Cró-Magnon), João Roxo, Nuno Farinha (Português Suave), Abomináveis da Gardunha, Helena Cleto e José Cleto, DJ Supico e Luís Batista, entre outros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O festival não tem fins lucrativos e “pretende agregar a comunidade e promover a cultura e a música, juntando um cartaz muito completo de artistas, que vão do rock à música popular, passando pela música de dança e pela música clássica”. “Os bombos e as concertinas não irão faltar”, é referido.

O evento pode ser acompanhado aqui.