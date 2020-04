Covid-19: Espectáculo a 16 de Maio substitui Festival Eurovisão da Canção 2020

A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção foi cancelada, mas no dia em que deveria decorrer a final, 16 de Maio, haverá um espectáculo que junta os cantores que deveriam representar os 41 países concorrentes deste ano.

“Depois do cancelamento do Festival Eurovisão da Canção 2020, a União Europeia de Radiodifusão e os seus membros holandeses NPO, NOS e AVRTTROS estão entusiasmados por confirmarem que estão a produzir um novo espectáculo, “Eurovisão: Europa Shine a Light”, que será exibido em vez da Grande Final, no dia 16 de Maio às 21h [locais, 20h em Lisboa]”, lê-se num comunicado disponível no “site” oficial do concurso.

O espectáculo, que terá como anfitriões os apresentadores holandeses Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit, “honrará as 41 canções” que deveriam competir este ano, “num formato não competitivo, bem como várias surpresas para os fãs e espectadores”.

O “Eurovisão: Europa Shine a Light” também pretende reunir “os artistas 2020, a partir das suas localizações pela Europa, numa “performance” de um sucesso da Eurovisão, com letras unificadoras, apropriadas para a situação em que o mundo se encontra”.

Ao espectáculo irão juntar-se também “artistas conhecidos de edições anteriores da Eurovisão”, convidados a participar “na ligação da Europa através de canções familiares do passado, interpretadas em locais icónicos da Europa”.

A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção deveria realizar-se entre 12 e 16 de Maio, em Roterdão, nos Países Baixos. As semifinais estavam marcadas para os dias 12 e 14 e, a final, para o dia 16 de Maio. Os representantes dos 41 países participantes, Portugal incluído, já estavam escolhidos. O tema que iria representar Portugal -- “Medo de Sentir” (composto por Marta Carvalho e interpretado por Elisa) - foi escolhido em 7 de Março, na final do Festival da Canção, que decorreu em Elvas.