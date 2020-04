Em Almada, Os Directores estão na Sala Virtual

A Companhia de Teatro de Almada sobe o pano da Sala Virtual do Teatro Municipal Joaquim Benite para mostrar Os Directores, uma criação do francês Daniel Besse, com tradução de Helena Barbas, levada à cena em 2002 pelo próprio Benite.

Trata-se de uma “comédia de costumes, em que se casam, de uma forma muito feliz, a sátira e o realismo psicológico”.

No elenco da peça estão André Gomes, Carlos Vieira de Almeida, Francisco Costa, Joana Fartaria, Maria Frade, Marques D'Arede, Morais e Castro e André Calado.

O espectáculo tem início marcado para esta sexta, às 21h, ficando disponível para visualização até dia 9 de Abril.