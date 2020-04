Não é sonho nenhum

Começa com Morabeza, lembrando espaços como o B’ Leza, Lontra ou Noites Longas, zonas como a linha de Sintra e cantoras como Cesária Évora, querendo com isso demonstrar que os sintomas de uma Lisboa crioula vêm de longe. E termina com Nhôs obi, com a participação vocal de Vado Mas Ki Ás, evocando as injustiças sociais e raciais que ainda fazem parte do quotidiano de muita gente. Pelo meio há canções de amor (My lover ou Arriscar), e momentos onde fica exposto que a crioulização é um movimento sem retorno nas sociedades actuais, por vezes transportando tensões, mas também superação, poesia, sensualidade, possibilidades de encontro. O próprio Claudino de Jesus Borges Pereira, mais conhecido por Dino d’ Santiago, é a prova disso. Ele e a equipa intercontinental que o circunda, do anglo-nipónico Paul Seji ao anglo-nigeriano Nosa Apollo, passando pelo luso-angolano Kalaf Epalanga ou pelos portugueses Branko e Pedro.

