Direcção-Geral da Saúde vai disponibilizar dados da covid-19 aos cientistas

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) vai disponibilizar à comunidade científica e tecnológica o acesso a microdados de saúde pública de doentes infectados pelo novo coronavírus e pessoas com suspeita de covid-19. Esta é uma das medidas no decreto de renovação do estado de emergência, que entrou em vigor esta sexta-feira.

“A Direcção-Geral da Saúde disponibiliza à comunidade científica e tecnológica portuguesa o acesso a microdados de saúde pública relativos a doentes infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e a pessoas com suspeita de covid-19”, lê-se no artigo do decreto relativo ao acesso a dados anonimizados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica para investigação científica. Refere-se ainda que os dados serão “devidamente anonimizados e sem a possibilidade de identificação do respectivo titular”. Estes dados são os que se encontram na posse da Direcção-Geral da Saúde ou sob a sua responsabilidade.

Contactado pelo PÚBLICO, Nuno Sousa, presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho e um dos autores de uma carta que apelava ao Governo português pelo acesso imediato de dados “pseudo-anonimizados” de doentes suspeitos (confirmados ou não) de covid-19, referiu que já lhe tinham dito que esta decisão iria estar no decreto, mas que até ao momento ainda “não foi feito nada a nível prático”.

Além deste apelo, já tinham sido criados dois grupos ligados ao Ministério da Economia e da Transição Digital e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para se estruturar a disponibilização de dados. Também já tinha sido nomeado pelo Ministério da Saúde um interlocutor para agilizar o processo.

João Coimbra, médico no Centro Hospitalar e Universitário do Porto e doutorando da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, faz parte do grupo ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ainda não tinha tido conhecimento desta medida. “Não tem sido feito nada a nível prático, não me parece que esta publicação vá alterar alguma coisa”, considera. Nuno Rodrigues, vogal da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e que integra este grupo, também refere que não teve conhecimento da decisão.