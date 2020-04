Já há um vídeo do novo disco de Bebel Gilberto, adiado para Agosto

Nascida em Nova Iorque, em 1966, filha dos cantores João Gilberto e Miúcha (irmã de Chico Buarque), Bebel Gilberto já lançou até à data seis discos em nome próprio: Tanto Tempo (2000), Bebel Gilberto (2004), Momento (2007), All in One (2009), Tudo (2014) e Live At The Belly Up (2017). Na última vez que actuou em Portugal, em Abril de 2019, só voz e violão (primeiro na Casa da Música, e depois no Tivoli BBVA), Bebel já estava a gravar um disco “totalmente electrónico”, como disse então ao PÚBLICO. Pois é esse disco, a que deu o nome de Agora, que Bebel tem pronto, mas que, devido aos condicionalismos da pandemia da covid-19, só será lançado no dia 21 de Agosto, nas plataformas digitais e também em CD. Agora é produzido pelo pianista e produtor norte-americano Thomas Bartlett, que já havia tocado com Bebel no disco All In One, o único que ela gravou para a Verve, participando em quatro dos seus doze temas. Como forma de antecipar o novo disco, a cantora e compositora brasileira acaba de partilhar nas suas redes sociais o videoclipe da música Deixa, uma das onze faixas do seu novo álbum, com o selo da editora belga [PIAS] Recordings. As outras dez são: Tão bom, Agora, Cliché, Bolero, Essence, Na cara, Raio, Yet another love song, O que não foi dito e Teletransportador. Filmado no final de 2019 no The Nomad Hotel, em Los Angeles (EUA), este vídeo foi realizado por Erik Sohlström.