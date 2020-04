Estavam menores no centro onde Ihor, ucraniano, terá sido morto por agentes do SEF

O Centro de Instalação Temporária (CIT) do Aeroporto de Lisboa, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), não tem o nome de prisão. Mas é como se fosse. A partir do momento em que se entra naquele espaço, os passageiros barrados de entrar em Portugal perdem os seus bens pessoais e a possibilidade de comunicar com o exterior. Têm direito a cinco minutos de chamadas por dia.

