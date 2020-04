Covid-19: “Nunca, em nenhuma doença transmissível, sabemos 100% do que está acontecer”

Médica de saúde pública e chefe de Divisão de Epidemiologia e Estatística da Direcção-Geral da Saúde (DGS), Rita Sá Machado explica, em entrevista ao PÚBLICO, que face às evidências e à luz do conhecimento actual, existe imunidade adquirida, mas é cedo para saber a sua duração. Mais importante do que saber números de testes, refere, é saber o número de pessoas testadas e essas são todos os casos suspeitos. Quanto ao que se pode esperar, afirma que ainda é cedo para pensar num regresso à normalidade. Embora tudo indique que as medidas tomadas estão a ter efeito no crescimento dos casos positivos, ainda é preciso esperar para termos mais algumas certezas.

